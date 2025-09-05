Černochové odstranili drobný nádor v obličeji, vyzvala k nepodceňování prevence

"Když jsem si všimla, že se mi na kůži objevila skvrna, která nemizí, rozhodla jsem se navštívit odborníka. A to je vždy ta nejlepší prevence. Raději přijít zbytečně než něco podcenit. Vzorek ještě poputuje na testy, tak mi prosím držte palce," uvedla Černochová.
Ne, nebudu se litovat, raději budu pomáhat s prevencí a osvětou.— Jana Černochová (@jana_cernochova) September 5, 2025
V @uvn_praha jsem podstoupila drobný chirurgický zákrok v obličeji – odstranění bazaliomu.
Když jsem si všimla, že se mi na kůži objevila skvrna, která nemizí, rozhodla jsem se navštívit odborníka. A to je vždy… pic.twitter.com/mLiz5ApCUu
Poděkovala lékařům a zdravotnickému personálu Ústřední vojenské nemocnice za profesionální a laskavou péči. "A vás všechny prosím: nepodceňujte prevenci. Krátká návštěva u lékaře může ušetřit velké starosti nebo dokonce zachránit život. Zdraví máme jen jedno," dodala.
Bazaliom neboli bazocelulární karcinom je nejčastějším, ale nejméně agresivním typem rakoviny kůže.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se loni v listopadu podrobil operaci rakoviny prostaty. Lékaři u něj nádor v raném stadiu odhalili při screeningovém preventivním vyšetření. Apeloval tehdy na muže, aby se kvůli riziku rakoviny prostaty při preventivním screeningu také nechali vyšetřit. Letos v květnu pak oznámila předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová, že je onkologicky nemocná.