Domácí

Černochové odstranili drobný nádor v obličeji, vyzvala k nepodceňování prevence

ČTK ČTK
před 58 minutami
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) podstoupila drobný chirurgický zákrok v obličeji, lékaři v Ústřední vojenské nemocnici v Praze jí odstranili bazaliom. Uvedla to na síti X. Bazaliom je zhoubný kožní nádor, který ale roste jen pomalu, lze jej dobře odstranit a nezpůsobuje metastáze. Vzorek ještě poputuje na testy, dodala Černochová a vyzvala k nepodceňování prevence.
Foto: Lukáš Bíba

"Když jsem si všimla, že se mi na kůži objevila skvrna, která nemizí, rozhodla jsem se navštívit odborníka. A to je vždy ta nejlepší prevence. Raději přijít zbytečně než něco podcenit. Vzorek ještě poputuje na testy, tak mi prosím držte palce," uvedla Černochová.

Poděkovala lékařům a zdravotnickému personálu Ústřední vojenské nemocnice za profesionální a laskavou péči. "A vás všechny prosím: nepodceňujte prevenci. Krátká návštěva u lékaře může ušetřit velké starosti nebo dokonce zachránit život. Zdraví máme jen jedno," dodala.

domácí Aktuálně.cz Obsah Jana Černochová rakovina kůže nádor operace zákrok

