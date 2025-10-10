Dívkám měl přidávat drogy do pití. Lékař je obviněný z osmi znásilnění

Lékař měl vyhledávat svoje oběti na studentských akcích. "Po navázání kontaktu pozval své oběti na drink. Do alkoholického nápoje přidal tzv. znásilňovací (predátorskou) drogu, jejíž hořkost v něm zanikne. Po jejím požití poškozené ztrácely sebekontrolu, schopnost mu účinně klást odpor," popsala počínání lékaře za kriminální službu vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková.
Lékař podle policie páchal trestnou činnost v letech 2017 až 2024, a to za zákeřně zavrženíhodných okolností. K sexuálním útokům totiž zneužíval svého postavení a také odborných farmakologických znalostí. Oběti vyhledával na studentských akcích a setkáních. Vedle znásilnění ho policisté stíhají i za nedovolené držení omamných látek. Obžalobu podalo Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Policisté v souvislosti se začínajícím akademickým rokem vyzvali studenty, aby nepodceňovali svou bezpečnost a obezřetně si hlídali nápoje.
Ženy podle Hájkové následně trpěly částečnými výpadky paměti a chybu navíc hledaly u sebe s odůvodněním, že roli sehrál alkohol, který dobrovolně vypily. "Projevily nesmírnou odvahu a sebezapření, když byly po traumatizujícím násilném trestném činu ochotny mluvit před vyšetřovateli, načež jim byla neprodleně zprostředkována psychologická podpora neziskových organizací," uvedla.
Predátorskou drogou, která se šíří na českém trhu, je jedovatá chemikálie obsažená v průmyslových čistidlech. V kombinaci s alkoholem přetrvávají její účinky hodiny. Malá dávka vyvolává euforii, větší pak sedativní účinek. Velká dávka může způsobit i smrt. Predátor usiluje o to, aby jeho oběť přepadla únava a spánek nebo aby upadla do bezvědomí, ztratila zábrany, nekoordinovala pohyby.