Devětašedesátiletý Topolánek se ke svému zdravotnímu stavu poprvé otevřeně vyjádřil v souvislosti s nedávným úmrtím jaderné fyzičky Dany Drábové. "Když jsem psal emotivní nekrolog ke smrti Dany Drábové, tak mi tam lidi psali, ať zdechnu, brzy půjdu za ní a podobně, a netušili, jak jsou blízko pravdě," uvedl v podcastu Info.cz bývalý premiér.
Zároveň dodal, že jeho problémy se slinivkou jsou vážné a čeká ho náročná léčba. "Problém v souvislosti s operací rakoviny slinivky byl docela vážný, příští pondělí začínám chemoterapii. Ano, nejsou úplně v cajku, ale víte co? Jestli vám to vadí, vy*erte si oko," prohlásil Topolánek svým typicky přímočarým stylem.
Více svůj zdravotní stav komentovat nechtěl, uvedl však, že jeho okolí už o nemoci vědělo. "Vzhledem k tomu, že všichni mí přátelé, známí a docela široký okruh lidí už tuší, co se se mnou děje, tak si myslím, že si to i naši posluchači zaslouží," dodal.
Topolánek patří k nevýraznějším postavám české polistopadové politiky. V roce 2002 vystřídal v čele ODS Václava Klause a vedl ji až do roku 2010. Premiérem byl mezi lety 2006 až 2009, kdy jeho vláda padla po hlasování o nedůvěře. V roce 2018 neúspěšně kandidoval na prezidenta a získal přes čtyři procenta hlasů.
Už v roce 2021 Topolánek přiznal, že se potýká se zdravotními komplikacemi. Tehdy uvedl, že je diabetik a má za sebou onkologickou diagnózu, další podrobnosti však nesdělil.