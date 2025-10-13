Domácí

Bývalý premiér Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky. Čeká ho chemoterapie

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Bývalý premiér a dlouholetý předseda ODS Mirek Topolánek v pondělí oznámil, že mu lékaři diagnostikovali rakovinu slinivky. O své nemoci promluvil v podcastu Zlámaný Topol, který moderuje s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Už příští týden by měl zahájit chemoterapii.
Spotlight Aktuálně.cz - Mirek Topolánek
Spotlight Aktuálně.cz - Mirek Topolánek | Foto: Jakub Zuzánek

Devětašedesátiletý Topolánek se ke svému zdravotnímu stavu poprvé otevřeně vyjádřil v souvislosti s nedávným úmrtím jaderné fyzičky Dany Drábové. "Když jsem psal emotivní nekrolog ke smrti Dany Drábové, tak mi tam lidi psali, ať zdechnu, brzy půjdu za ní a podobně, a netušili, jak jsou blízko pravdě," uvedl v podcastu Info.cz bývalý premiér.

Zároveň dodal, že jeho problémy se slinivkou jsou vážné a čeká ho náročná léčba. "Problém v souvislosti s operací rakoviny slinivky byl docela vážný, příští pondělí začínám chemoterapii. Ano, nejsou úplně v cajku, ale víte co? Jestli vám to vadí, vy*erte si oko," prohlásil Topolánek svým typicky přímočarým stylem.

Související

Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda

Volby 2025, Motoristé, Turek

Více svůj zdravotní stav komentovat nechtěl, uvedl však, že jeho okolí už o nemoci vědělo. "Vzhledem k tomu, že všichni mí přátelé, známí a docela široký okruh lidí už tuší, co se se mnou děje, tak si myslím, že si to i naši posluchači zaslouží," dodal.

Topolánek patří k nevýraznějším postavám české polistopadové politiky. V roce 2002 vystřídal v čele ODS Václava Klause a vedl ji až do roku 2010. Premiérem byl mezi lety 2006 až 2009, kdy jeho vláda padla po hlasování o nedůvěře. V roce 2018 neúspěšně kandidoval na prezidenta a získal přes čtyři procenta hlasů.

Už v roce 2021 Topolánek přiznal, že se potýká se zdravotními komplikacemi. Tehdy uvedl, že je diabetik a má za sebou onkologickou diagnózu, další podrobnosti však nesdělil.

 
Mohlo by vás zajímat

Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda

Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda

Vrah Aničky neprošel detektorem lži, zůstal ale na svobodě. Usvědčili ho až po smrti

Vrah Aničky neprošel detektorem lži, zůstal ale na svobodě. Usvědčili ho až po smrti

Politická šikana: Kauza Turek může mít pro Babiše dva následky. Jeden je zničující

Politická šikana: Kauza Turek může mít pro Babiše dva následky. Jeden je zničující
35:29
domácí Aktuálně.cz Obsah Mirek Topolánek rakovina ODS

Právě se děje

Aktualizováno před 36 minutami
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

ŽIVĚ
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 40 minutami
Poptávka slábne a Čína roste. V Evropě může zavřít až osm automobilových továren

Poptávka slábne a Čína roste. V Evropě může zavřít až osm automobilových továren

Evropský automobilový průmysl čekají těžké časy. Závody využívají své kapacity v průměru jen z poloviny, což výrazně snižuje zisky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

Tým Kapverd si definitivně zajistil účast na MS 2026 výhrou 3:0 nad Svazijskem.
před 1 hodinou
Bývalý premiér Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky. Čeká ho chemoterapie

Bývalý premiér Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky. Čeká ho chemoterapie

Devětašedesátiletý Topolánek se ke svému zdravotnímu stavu poprvé otevřeně vyjádřil v souvislosti s nedávným úmrtím jaderné fyzičky Dany Drábové.
před 1 hodinou
Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda

Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda

Pondělní jednání zástupců ANO a Motoristů o podobě příští vlády průlom nepřineslo. A nejspíš ani nemohlo.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

ŽIVĚ
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Putin naznačil odhalení "superzbraní." Může jít o dvě velmi nebezpečné jaderné hrozby
1:26

Putin naznačil odhalení "superzbraní." Může jít o dvě velmi nebezpečné jaderné hrozby

"Vše dokončujeme a myslím, že se brzy naskytne příležitost oznámit nové zbraně, které jsme kdysi avizovali," řekl Putin. Pohrozil i Spojeným státům.
Další zprávy