Byl to skoro blackout, říká o výpadku elektřiny expert Gavor. Příčin bude víc

Nečekaný a na české poměry nevídaně rozsáhlý výpadek v zásobování elektřinou má podle prvotního vyjádření provozovatele přenosové soustavy společnosti ČEPS příčinu ve "výpadku vedení V411 a následně vzniku ostrovního provozu". Podle analytika společnosti ENA a šéfa Asociace nezávislých dodavatelů energií bude ale příčin více. "Je to něco na rozhraní blackoutu a rozsáhlého výpadku," říká.

Co si o dnešním rozsáhlém výpadku v zásobování elektřinou myslíte?

ČEPS informoval, že se jedná o důsledek pádu vysokonapěťového vodiče. To je nezvyklá příčina. Mohlo by k ní dojít například vlivem vichřice nebo podobného meteorologického jevu. Ale k ničemu takovému tady nedošlo. Jestli se jako příčina potvrdí zmíněný pád vysokonapěťového vodiče, byla by to vada materiálu, vada v údržbě. To v tuhle chvíli ale nikdo neví.

Mohl by pád vodiče způsobit tak poměrně rozsáhlý blackout?

Není to charakteristická příčina takhle velkého výpadku. Ale jak je vidět, selhat může každý element přenosové nebo distribuční sítě. V případě České republiky se to stalo v takovém rozsahu po mnoha desítkách let.

Označil byste to za blackout?

Je to něco na rozhraní blackoutu a rozsáhlého výpadku. Vzhledem k tomu, že první výpadek trval něco přes hodinu. A také vzhledem k rozsahu regionů, které to postihlo. Nebylo postiženo celé Česko.

Ale také to nebylo nic lokálního.

Ano. Vzhledem k poměrně velkému rozsahu od Prahy po severní Čechy, to není nic lokálního. Nic jako když se přežene nad krajem nějaká menší bouře.

Provozovatel distribuční soustavy firma ČEPS informoval o problému na svém webu a sociálních sítích poměrně rychle. Ale oznámení, že "došlo k výpadku vedení V411 a následně ke vzniku ostrovního provozu" asi nikomu kromě hrstky odborníků nic neřeklo. Neměl by stát informovat v takovýchto případech občany srozumitelněji?

To, jak to prezentoval ČEPS, je jen takové technicistní vyjádření, jak to provozovatel přenosové soustavy vidí. V první chvíli ani možná neví, co se stalo. Ví jen, že se to stalo třeba na lince V4 XY. A následně tam posílá rychlou výjezdovou četu, která zjistí, že spadl vysokonapěťový vodič. To nějakou dobu trvá. Pak teprve může ČEPS blíže specifikovat, co se stalo.

Bylo by vhodné, aby to bylo lidským a laicky srozumitelným způsobem vysvětleno.

Co se týče informování obyvatelstva, stát by to měl spíš vymezit geograficky tak, jak to lidé v daných oblastech pocítili. A jak následně sdělovací prostředky informovaly.

Provoz se už podařilo na většině míst obnovit. Opravdu se jednalo jen o takový krátkodobý, byť velký výpadek?

Je to možné. Pokud je příčinou opravdu pád vodiče, lze to opravit relativně rychle nebo jednoduše. Myslím, že to ale není jediná příčina. Pád jednoho vysokonapěťového vodiče, když je vyřazena jedna vysokonapěťová linka, by neměl vést k takovému kaskádovému šíření.

Přenosová síť je dimenzovaná tak, aby se výpadek jednoho, byť důležitého, faktoru nerozšířil. Mělo by platit pravidlo "N minus jedna". To znamená, že při výpadku jednoho prvku by se měla soustava uřídit. Zřejmě tam došlo k nějakému nešťastnému souběhu s nějakou další událostí.