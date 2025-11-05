"Budou se zodpovídat před Božím soudem!" Halík účtuje s nastupující vládou a voliči

Pražský kněz a teolog Tomáš Halík patří dlouhodobě k zastáncům demokratických hodnot, a proto je hlasitým kritikem některých kroků uvnitř české katolické církve i ve společenském životě. V podobném rozpoložení jej zastihly i desítky tisíc diváků, kteří si vpředvečer letošních Dušiček pustili TV Noe.
Pravidelný pořad Zamyšlení Tomáše Halíka, tentokrát s podtitulem Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, kněz zakončil několikaminutovým - a poměrně surovým - zhodnocením aktuální politické situace.
"Nyní se rozhoduje mezi tím, jestli budeme mít pouze špatnou vládu, protože je sestavena z těch, kteří naslibovali všechno všem, nebo jestli budeme mít velmi špatnou vládu, nebezpečnou," prohlásil Halík jen pár desítek hodin předtím, než Andrej Babiš (ANO) v pondělí podepsal koaliční smlouvu s SPD a Motoristy.
"V těch výtazích k moci mezi kandidáty na ministerská křesla dnes sedí lidé, kterých si při nejlepší vůli nemůžeme vážit, protože příliš mnoho víme o jejich postojích. A víme, že někteří z nich jsou přímo nebo nepřímo spojenci těch sil, které naši zemi ohrožují, nenamlouvejme si nic," pokračoval teolog.
Aby bylo jasné, co konkrétně myslí, své výtky směrem ke krokům Andreje Babiše a jeho vládní kooperaci s SPD ještě upřesnil: "Ta pátá kolona Ruska je nebezpečná. Jestliže lidé z téhle oblasti se budou podílet na vládní moci, pak je to něco skutečně nebezpečného."
Je třeba se modlit za Petra Pavla
Farář Akademické farnosti Praha a nositel prestižní Templetonovy ceny však neúčtoval pouze s politiky. Obul se i do řady Češek a Čechů, kteří 3. a 4. října dorazili do volebních místností.
"Volby nám vždycky nastavují zrcadlo, ukazují skutečný morální a intelektuální stav společnosti - a přiznejme si, že tentokrát ten pohled nebyl příliš povzbudivý," zhodnotil Tomáš Halík výsledky hlasování.
"Ti, kdo neudělali nic pro to, abychom zachovali demokracii, nebo kteří nezodpovědně volili demagogy a populisty, se budou zodpovídat před Božím soudem!" pohrozil teolog stovkám tisíc českých voliček a voličů.
Jak ještě prohlásil v sobotním vysílání TV Noe, nastávající politickou realitu může do budoucna vyvažovat postava prezidenta. Sledující u televizních obrazovek vyzval, aby si pozorně pročetli sváteční projev Petra Pavla, který pronesl 28. října 2025. V jeho slovech vidí naději.
"Je třeba se za něj modlit a děkovat za něj. A modlit se, aby mu Pánbůh dal sílu a moudrost v těch rozhodováních v nejbližších dnech," navrhuje Tomáš Halík věřícím, aby ve svých ranních a večerních přímluvách na prezidenta Petra Pavla nezapomínali.