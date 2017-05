Europoslanec: Bude to ostuda a diskvalifikace Babiše. Zneužívání médií v Česku chtěli řešit Němci

před 1 hodinou

Evropský parlament bude ve čtvrtek 1. června schvalovat prohlášení k možnému zneužívání médií v České republice. Europoslanec Tomáš Zdechovský Aktuálně.cz řekl, že tento bod prosadili jeho němečtí kolegové, kteří dlouhodobě kritizují Andreje Babiše za střet zájmů. Podle Zdechovského bude výsledkem mediálně sledovaného jednání ostuda pro Česko a pro Andreje Babiše diskvalifikace v evropské politice.

Praha - Evropský parlament bude projednávat možné zneužívání médií vicepremiérem Andrejem Babišem (ANO). Pro Českou republiku to bude znamenat ostudu a šéfa ANO to v Evropě diskvalifikuje, řekl Aktuálně.cz europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), jenž je v EP členem výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, který za tento bod zodpovídá.

"Výsledkem určitě bude ostuda pro Českou republiku a bude to diskvalifikace Andreje Babiše v případě, že by vyhrál volby a stal se premiérem. Bude ho to stavět na druhou kolej," řekl Aktuálně.cz Zdechovský. "Toto se v Evropě nezapomíná a tito politici jsou pak při jakýchkoli jednáních poměrně diskvalifikováni," doplnil lidovec, podle nějž čeští europoslanci byli naopak proti zařazení bodu.

"Protlačili to především němečtí europoslanci, kteří dlouhodobě kritizují Babiše za střet zájmů. My jako česká delegace jsme to nepodpořili, protože jsme věděli, že to přinese ostudu celé České republice," řekl.

"Já osobně jsem zastával stanovisko, že bychom si to špinavé prádlo měli vyprat sami. Ale tím, jak se ta vládní krize táhne, tak je pozornost zaměřena na ČR a už se to prostě nedá přejít," dodal.

Podle Zdechovského česká vládní krize a kauzy kolem vicepremiéra Babiše v Evropě rezonují. "Němečtí novináři mi říkali, že to pro ně bylo překvapení, protože Česká republika dlouhodobě patří mezi státy s největší mediální svobodou. Proto to i v Evropě vyvolává natolik silné emoce, řada lidí prostě nechápe, jak je to možné," sdělil. Například lucemburský tisk podle něj píše o "estébáckých, mafiánských a oligarchických metodách".

Zdechovský bude usilovat o to, aby se stal stínovým zpravodajem návrhu, který pak má o jeho vzniku přehled. Míní, že europarlament nakonec schválí prohlášení, které Česko vyzve, aby stav médií v zemi řešilo.

"Je důležité, jak ten text bude vypadat, aby nás to nehodilo na úroveň států, jako je třeba Rumunsko, kde mají mediální svobodu poměrně dost nízkou," popsal. A zdůraznil, že projednávání podobných bodů zpravidla provází mediálně sledovaná diskuze.

"Nepředpokládám aktivizaci nějakého článku proti ČR, ale řeší to všechny orgány. Proto Pavel Telička (ANO) takto reaguje, protože si to jako místopředseda Evropského parlamentu velmi dobře uvědomuje, protože je pak i na něj tímto pohledem nahlíženo," uzavřel.