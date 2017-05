Další nahrávka: Nechte to před "socanský" sněm, říká Babiš novináři o informacích z kauzy Beretta

AKTUALIZOVÁNO před 2 minutami

Andrej Babiš čelí novým podezřením poté, co se na YouTube objevila další podezřelá nahrávka. Na zvukovém záznamu, jehož pravost nelze bezprostředně ověřit, konzultuje hlas Andreje Babiše s bývalým novinářem Markem Přibilem z MF Dnes policejní spis ke kauze Beretta. Vicepremiér a faktický majitel vydavatelství Mafra nejprve Přibila poslouchá a poté má dává instrukce, co kdy publikovat.

Praha - Vicepremiér Andrej Babiš bude zřejmě muset vysvětlovat další nahrávku. Anonymní účet Skupina Juliuse Šumana totiž zveřejnila záznam, na němž se údajně Babiš s bývalým novinářem MF Dnes Markem Přibilem domlouvá na publikaci kompromitujících zpráv na základě policejního spisu ke kauze Beretta. Vyjádření šéfa ANO Aktuálně.cz shání.

"Sháním veškeré záznamy z ÚOOZ k vyšetřování Beretty, už jsem sehnal výslechy jednotlivých lidí," říká na záznamu Přibil údajnému Babišovi. Ten jej na nahrávce, jejíž pravost nebylo možné ověřit, poslouchá a pak dává instrukce. "Já bych to nechal, načasoval bych to někdy před ten jejich sněm socanský a něco před volbama," odpovídá údajný Babišův hlas.

Babiš s Přibilem na nahrávce hovoří také o osudu někdejšího šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty. "Akorát tyhle zdroje, to jsou policajti nebo bývalí policajti. (…) Nevím, jak jim odpovědět ohledně Šlachty, jestli se může počítat s tím, že bude v budoucnu ministrem. Ale já říkám, že tohle netuším," tvrdí Přibil. "Šlachta mi vzkázal, že by chtěl být policejní prezident," odpovídá na konci záznamu stručně Babiš.

Šéf ANO pro Aktuálně.cz zopakoval, že se stal obětí provokace. "Já už k tomu řekl vše. Evidentně jsem se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta, který mě měl kompromitovat. Teď vypouští na veřejnost sestříhané nahrávky, kde jsem ale i tak velmi pasivní," uvedl.

"Každý, kdo si to poslechne, si musí všimnout, jak moc mi to vnucuje. Podle některých měl tenhle člověk kontakty na kmotry, není ale vyloučeno, že v tom jsou i moji političtí oponenti. Je to kampaň, která má za cíl zakrýt korupci na ministerstvu školství a mě zlikvidovat," zdůraznil.

Už v neděli Babiš rozhovory s redaktorem Přibilem přiznal a označil je za chybu. "Udělal jsem chybu. Konečně jsem si ty nahrávky poslechl, a i když jsem přesvědčený, že jsem nikoho neúkoloval, přiznávám, neměl jsem se s tím novinářem vůbec scházet. Byla to předem zorganizovaná provokace. Podělal jsem to," napsal na Facebooku šéf ANO.