Bránili jsme přítele, tvrdí u soudu Nizozemci, kteří brutálně zbili číšníka v Praze

Bratři Aräsh a Armin Nahviovi z Nizozemska, kteří jsou obžalováni z loňského pokusu o vraždu číšníka z restaurace v centru Prahy, v pondělí u soudu řekli, že na jejich skupinku jako první fyzicky zaútočil manažer podniku. Do konfliktu se údajně zapojili, aby bránili své přátele. Mužům, kteří přijeli do české metropole na rozlučku se svobodou, hrozí deset až 18 let vězení. Brutální zbití číšníka, který po bratrech žádá odškodné 2,6 milionu korun, zachytily kamery.

Incident se stal loni 21. dubna na zahrádce restaurace Polpo, která se nachází u obchodního centra Quadrio. Spor mezi sedmičlennou skupinou turistů a obsluhou vznikl kvůli tomu, že si cizinci do podniku přinesli vlastní alkohol.

Z rvačky vyšel nejhůře jeden z číšníků, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými a tříštivými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku. Obžaloba označuje za dva hlavní agresory právě bratry Nahviovy.

"Chtěli jsme v Praze popíjet a užít si to, což jsme přesně dělali až do toho incidentu," uvedl u pražského městského soudu anglicky osmadvacetiletý Armin, který se před vzetím do vazby živil jako osobní trenér.

Tvrdí, že manažer restaurace bezdůvodně a nečekaně napadl jeho kamaráda, a to ve chvíli, kdy už se skupinka po slovním konfliktu zvedala k odchodu. Na bitku si prý příliš nepamatuje.

Skupina sedmi mužů brutálně napadla a vážně zranila číšníka | Video: PČR | 00:39

Se stejnou verzí ohledně počátku rvačky přišel i dvaatřicetiletý Aräsh, který před příletem do ČR podnikal v internetovém marketingu. Také on vypovídal v angličtině, tlumočníka do nizozemštiny bratři odmítli.

"Vzpomínám si, že jsem někoho kopl dvakrát nebo třikrát do zad, ale byly to kopy nízké intenzity, zezadu do žeber," řekl. Přiznal také jeden kop do obličeje.

Původně těžké ublížení na zdraví

Policie bratry původně vinila z těžkého ublížení na zdraví, později ale případ překvalifikovala. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala upozornil, že útok směřoval převážně do obličejové a spánkové části hlavy, tedy do místa životně důležitého.

Státní zastupitelství uvádí, že obžalovaní Nizozemci nejprve napadli jiného muže. Když mu číšník přiběhl na pomoc, podrazil mu jeden člen skupinky nohy a dvojice hlavních rváčů poté číšníka brutálně a bezdůvodně napadla. Situaci zachytily kamery.

"Poškozený inkasoval deset rychlých úderů do oblasti hlavy a současně od druhého obžalovaného tři kopy do oblasti zad a boku. Po přerušení útoku se poškozený zvedl ze země a v pozici v předklonu mu obžalovaný nohou kopl do obličeje s takovou razancí, že při kopu zvedl ze země i levou nohu.

Při dalším pokusu o zvednutí se ze země poškozený utržil kop nohou do obličeje od druhého obžalovaného, kdy po tomto kopu již zůstal ležet na zemi v bezvědomí," popsal Cimbala.

Číšníkovi útok způsobil komplikované a tříštivé zlomeniny v oblasti hlavy, krvácení do mozku a další zranění. Muž se musel podrobit operacím. Bez lékařské pomoci by mu podle obžaloby hrozil otok mozku, bezvědomí a hluboké kóma.

Cizinci z místa útoku utekli, policisté je po několika dnech zadrželi na pražském letišti. Dva muže následně propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit. Tři další už soud potrestal podmíněnými tresty a pětiletým vyhoštěním ze země.