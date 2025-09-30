Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Bobek v úterý uvedl, že kampaň proti němu zahradu zásadně poškozuje a nechce, aby situace ničila dlouholetou práci na jejím rozvoji.
Podle Bobka za dobu jeho působení zahrada zaznamenala řadu úspěchů, rozvíjela se a rostla návštěvnost. Snaha o stálé zlepšování ho podle jeho vyjádření vedla k vysokým nárokům na zaměstnance, ale největší měl vždy na sebe. "Pro naši zoologickou zahradu jsem s plným nasazením pracoval po celých oněch 15 let a devět měsíců. Nechci, aby i mou mnohaletou práci ničila nynější situace," sdělil končící ředitel.
Servery Seznam Zprávy a Deník N zveřejnily na konci minulého týdne články o údajné dlouhotrvající šikaně a bossingu Bobka vůči některým zaměstnancům. Bobek to odmítl, tvrdí, že nenadává nikomu osobně.
V neděli vznikla petice za odvolání Bobka a prošetření poměrů v zahradě. Dnes před 15:00 pod ní bylo podepsáno přes 280 lidí. "V závěru minulého týdne jsem obdržela několik podnětů na chování ředitele Zoo Praha pana Miroslava Bobka. Jedná se o první stížnost na pana ředitele, se kterou jsem se setkala. Protože skutečnosti obsažené v podnětech považuji za velice závažné, požádala jsem o prošetření gesčně příslušný odbor MHMP, aby tuto záležitost nestranně a detailně prověřil," uvedla na X Komrsková. Je připravena setkat se s některými stěžovateli a dohlédne na důkladné vyšetření jejich podnětů. Jako nestranného arbitra přizvala organizaci Konsent, která se vztahům na pracovišti věnuje.
Bobkův předchůdce ve funkci ředitele Petr Fejk z poměrů v zoo viní také radní. "Každá zoo má svého zřizovatele a v Praze za ni odpovídá příslušný radní. Ten nemá za úkol jen přestřihávat pásky a řečnit při křtinách. Pokud o excesech, o kterých si už cvrlikají i vrabci na střeše, neví nebo jsou mu fuk, tak vina padá i na jeho hlavu," napsal Fejk na svém facebookovém profilu. Doplnil, že pokud město nezakročí, bude s podnikem morálně i pracovněprávně konec.
Bobek v rozhovorech pro Seznam Zprávy i Deník N obvinění odmítl. "Bossing a šikana jsou termíny, které musím odmítnout. Nešla žádná stížnost na odbory, nevím o žádné stížnosti na magistrát. Jednou se toto objevilo ve zdůvodnění výpovědi. Probírali jsme to, řešil jsem to s její nadřízenou a já neshledal, že by to odpovídalo bossingu nebo šikaně," řekl Bobek Seznam Zprávám. Doplnil, že nenadává nikomu osobně. Nemá daleko k tomu, aby zvýšil hlas, ale nepovažuje to za bossing.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli. Bobek stojí v jejím čele od začátku roku 2010.