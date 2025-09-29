Domácí

Šikana v Zoo Praha. "Otřesné," říká Bobkův předchůdce. Primátor věc zlehčuje

Viet Tran ČTK Viet Tran, ČTK
před 1 hodinou
Náměstkyně pražského primátora Jana Komrsková (Piráti) považuje vyjádření bývalých i současných zaměstnanců pražské zoo o chování ředitele Miroslava Bobka za velmi závažná. Požádala příslušný odbor magistrátu, aby je nestranně prošetřil. S některými stěžovateli se chce sejít. Komrsková to napsala na síti X. Bobek veškerá obvinění odmítl. Uvedl, že zvyšuje hlas, ale údajně nenadává nikomu osobně.
Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek
Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha
Pražská zoo, nová expozice a pavilon Gobi, koně převalského - ředitel zoo Miroslav Bobek
Sloni Srí Lanka Zobrazit 4 fotografie

V neděli vznikla petice za odvolání Bobka a prošetření poměrů v zahradě. V pondělí před 13:00 pod ní bylo podepsáno přes 200 lidí. O případu možného bossingu a šikaně v pražské zoologické zahradě informovaly Seznam Zprávy a Deník N.

"V závěru minulého týdne jsem obdržela několik podnětů na chování ředitele Zoo Praha pana Miroslava Bobka. Jedná se o první stížnost na pana ředitele, se kterou jsem se setkala. Protože skutečnosti obsažené v podnětech považuji za velice závažné, požádala jsem o prošetření gesčně příslušný odbor MHMP, aby tuto záležitost nestranně a detailně prověřil," uvedla na sociální síti X Komrsková.

Doplnila, že je připravena setkat se s některými stěžovateli a dohlédne na důkladné vyšetření jejich podnětů. "O zapojení do řešení celé záležitosti jsem požádala jako nestranného arbitra odbornou organizaci Konsent, která se podmínkami na pracovišti a s tím spojenými záležitostmi rovněž zabývá. Na základě budoucích zjištění rozhodneme o dalším postupu," napsala náměstkyně.

Svoboda věc nekomentuje, Scheinherr se zlobí

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) nechtěl dění v zoo komentovat. "Výzvy k tomu, abychom někoho odvolali, nás potkávají každou chvíli, ale primárně je řeší gesční radní, ne já. Jsem primátor, každé mé slovo má váhu desetinásobnou. Proto ho říkám jenom tehdy, kdy mám pro to podklady a vím, o čem hovořím. Francouzi mají takové hezké slovo, on dit, něco se povídá. Tečka," řekl Svoboda pro Seznam Zprávy.

Pražské magistrátní opozici se ale nelíbí vlažný přístup vedení města. "Nesmí zavírat oči. Reakce gesční radní Komrskové na zjištění novinářů je čistý alibismus a primátor Svoboda svědectví zaměstnanců vnímá jen jako malicherné drby. Budeme žádat vysvětlení, a pokud se chování ředitele k podřízeným potvrdí, i jeho odvolání z funkce," vzkázal také pražský zastupitel Adam Scheinherr (Praha sobě).

Související

Babiš po schůzce u Pavla: na důležité otázky neodpověděl. O důvodech propadu má jasno

Předseda ANO Andrej Babiš po skončení pondělního ranního mítinku ANO v Kralupech nad Vltavou
4:34

Náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS) uvedla, že téma údajného bossingu v zoo otevřela na dopoledním jednání městské rady. Chtěla od Komrskové slyšet, jak bude postupovat. "Máme informace jen z médií, petici jsem osobně neviděla. Pokud existuje petice, musí jít podle zákona na kontrolní výbor, takže předpokládám, že jedno z následujících zastupitelstev se tím bude zabývat," řekla Udženija.

Bobkův předchůdce ve funkci ředitele Petr Fejk z poměrů v zoo viní také radní. "Svědectví jsou tak flagrantní a otřesná, že lépe už bossing demonstrovat nelze. Že se mu tak dlouho dařilo, není jen vina jednoho člověka. Každá zoo má svého zřizovatele a v Praze za ni odpovídá příslušný radní. Ten nemá za úkol jen přestřihávat pásky a řečnit při křtinách. Pokud o excesech, o kterých si už cvrlikají i vrabci na střeše, neví nebo jsou mu fuk, tak vina padá i na jeho hlavu," napsal Fejk na svém facebookovém profilu.

Doplnil, že pokud město nezakročí, bude s podnikem morálně i pracovněprávně konec. Bobek v rozhovorech pro Seznam Zprávy i Deník N obvinění odmítl. "Bossing a šikana jsou termíny, které musím odmítnout. Nešla žádná stížnost na odbory, nevím o žádné stížnosti na magistrát. Jednou se toto objevilo ve zdůvodnění výpovědi. Probírali jsme to, řešil jsem to s její nadřízenou a já neshledal, že by to odpovídalo bossingu nebo šikaně," řekl Bobek.

Doplnil, že nenadává nikomu osobně. Nemá daleko k tomu, aby zvýšil hlas, ale nepovažuje to za bossing. Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli. Bobek stojí v jejím čele od začátku roku 2010.

 
Mohlo by vás zajímat

Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik

Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik
1:49

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Babiš po schůzce u Pavla: na důležité otázky neodpověděl. O důvodech propadu má jasno

Babiš po schůzce u Pavla: na důležité otázky neodpověděl. O důvodech propadu má jasno
4:34

Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl

Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl
domácí Aktuálně.cz Obsah Praha zoo Zoo Praha Miroslav Bobek magistrát Rozcestník IG

Právě se děje

před 2 minutami
Trump s Netanjahuem probere mírový plán pro Gazu, dohoda se blíží, míní Bílý dům

Trump s Netanjahuem probere mírový plán pro Gazu, dohoda se blíží, míní Bílý dům

Dosažení dohody mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás je velmi blízko.
před 33 minutami
Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik
1:49

Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik

Historik ukazuje, jak se z patrona české země stal i nástroj nepřátelské propagandy
před 35 minutami
To musíte vidět, abyste uvěřili. Blond Alcaraz ohromuje hrou na hraně geniality

To musíte vidět, abyste uvěřili. Blond Alcaraz ohromuje hrou na hraně geniality

"Byl to nejlepší poslední game, který jsem kdy odehrál," prohlásil Carlos Alcaraz v japonském Tokiu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Noskové vzdala zápas olympijská šampionka. Skrečovat ovšem musel i Menšík

Noskové vzdala zápas olympijská šampionka. Skrečovat ovšem musel i Menšík

Tenista Jakub Menšík kvůli problémům s levou nohou vzdal za stavu 1:4 čtvrtfinále turnaje v Pekingu proti Australanovi Alexi de Minaurovi.
před 1 hodinou
"Tyhle momenty nejsou jednoduché." Krejčíková musela oznámit nepříjemnou změnu plánů

"Tyhle momenty nejsou jednoduché." Krejčíková musela oznámit nepříjemnou změnu plánů

Česká tenistka kvůli zranění levého kolena předčasně ukončila asijskou část sezony a odcestovala do Evropy.
před 1 hodinou
Překvapení, Slunce se místo útlumu nečekaně probouzí. Vědci zatím netuší proč

Překvapení, Slunce se místo útlumu nečekaně probouzí. Vědci zatím netuší proč

Podle nové studie to vypadá, že Slunce nepřechází do období nízké aktivity, jak se původně čekalo. Naopak, nastal překvapivý zvrat.
Aktualizováno před 1 hodinou
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

ŽIVĚ
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy