Šikana v Zoo Praha. "Otřesné," říká Bobkův předchůdce. Primátor věc zlehčuje

V neděli vznikla petice za odvolání Bobka a prošetření poměrů v zahradě. V pondělí před 13:00 pod ní bylo podepsáno přes 200 lidí. O případu možného bossingu a šikaně v pražské zoologické zahradě informovaly Seznam Zprávy a Deník N.
"V závěru minulého týdne jsem obdržela několik podnětů na chování ředitele Zoo Praha pana Miroslava Bobka. Jedná se o první stížnost na pana ředitele, se kterou jsem se setkala. Protože skutečnosti obsažené v podnětech považuji za velice závažné, požádala jsem o prošetření gesčně příslušný odbor MHMP, aby tuto záležitost nestranně a detailně prověřil," uvedla na sociální síti X Komrsková.
Doplnila, že je připravena setkat se s některými stěžovateli a dohlédne na důkladné vyšetření jejich podnětů. "O zapojení do řešení celé záležitosti jsem požádala jako nestranného arbitra odbornou organizaci Konsent, která se podmínkami na pracovišti a s tím spojenými záležitostmi rovněž zabývá. Na základě budoucích zjištění rozhodneme o dalším postupu," napsala náměstkyně.
Svoboda věc nekomentuje, Scheinherr se zlobí
Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) nechtěl dění v zoo komentovat. "Výzvy k tomu, abychom někoho odvolali, nás potkávají každou chvíli, ale primárně je řeší gesční radní, ne já. Jsem primátor, každé mé slovo má váhu desetinásobnou. Proto ho říkám jenom tehdy, kdy mám pro to podklady a vím, o čem hovořím. Francouzi mají takové hezké slovo, on dit, něco se povídá. Tečka," řekl Svoboda pro Seznam Zprávy.
Pražské magistrátní opozici se ale nelíbí vlažný přístup vedení města. "Nesmí zavírat oči. Reakce gesční radní Komrskové na zjištění novinářů je čistý alibismus a primátor Svoboda svědectví zaměstnanců vnímá jen jako malicherné drby. Budeme žádat vysvětlení, a pokud se chování ředitele k podřízeným potvrdí, i jeho odvolání z funkce," vzkázal také pražský zastupitel Adam Scheinherr (Praha sobě).
Náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS) uvedla, že téma údajného bossingu v zoo otevřela na dopoledním jednání městské rady. Chtěla od Komrskové slyšet, jak bude postupovat. "Máme informace jen z médií, petici jsem osobně neviděla. Pokud existuje petice, musí jít podle zákona na kontrolní výbor, takže předpokládám, že jedno z následujících zastupitelstev se tím bude zabývat," řekla Udženija.
Bobkův předchůdce ve funkci ředitele Petr Fejk z poměrů v zoo viní také radní. "Svědectví jsou tak flagrantní a otřesná, že lépe už bossing demonstrovat nelze. Že se mu tak dlouho dařilo, není jen vina jednoho člověka. Každá zoo má svého zřizovatele a v Praze za ni odpovídá příslušný radní. Ten nemá za úkol jen přestřihávat pásky a řečnit při křtinách. Pokud o excesech, o kterých si už cvrlikají i vrabci na střeše, neví nebo jsou mu fuk, tak vina padá i na jeho hlavu," napsal Fejk na svém facebookovém profilu.
Doplnil, že pokud město nezakročí, bude s podnikem morálně i pracovněprávně konec. Bobek v rozhovorech pro Seznam Zprávy i Deník N obvinění odmítl. "Bossing a šikana jsou termíny, které musím odmítnout. Nešla žádná stížnost na odbory, nevím o žádné stížnosti na magistrát. Jednou se toto objevilo ve zdůvodnění výpovědi. Probírali jsme to, řešil jsem to s její nadřízenou a já neshledal, že by to odpovídalo bossingu nebo šikaně," řekl Bobek.
Doplnil, že nenadává nikomu osobně. Nemá daleko k tomu, aby zvýšil hlas, ale nepovažuje to za bossing. Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli. Bobek stojí v jejím čele od začátku roku 2010.