Blíží se noc jasných Perseid, letos bude podívaná na padající hvězdy výjimečná

V těchto dnech Měsíc "couvá", jeho srpek ubývá a 8. srpna bude v novu, na obloze tedy nebude vidět vůbec. Obloha zčerná a právě v tu chvíli jsou padající hvězdy vidět nejlépe. Tato měsíční fáze přichází letos ve chvíli, kdy dráhu planety Země zkříží meteorický roj Perseid. Jejich částice hoří v zemské atmosféře, a lidé tak pozorují jev zvaný padající hvězdy. V noci z 12. na 13. srpna budou Perseidy na svém letošním maximu.

"Frekvence meteorů pozvolna stoupá až do noci maxima. V průběhu této noci uvidíme na bezměsíčné obloze mimo města, zejména mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní, až 80 meteorů za hodinu," popsal astronom Petr Horálek. Až dvacítka z nich podle něj může být opravdu jasná.

Noc maxima roje bude ale bohatá nejen na meteory. V podvečer 12. srpna bude nad západním obzorem možné pozorovat "večernici", tedy planetu Venuši. Později se objeví jasný úsek Mléčné dráhy, části naší galaxie. Potáhne se přes celou oblohu a vlevo od jejího centra zazáří Saturn. Východně od něj bude ještě jasnější Jupiter. Krátce před půlnocí se nad severovýchodem začne objevovat souhvězdí Býka. Časně ráno pak podívanou zakončí vycházející Orion.

"Podmínky jsou letos ideální hlavně proto, že na obloze bude Měsíc pouze ve fázi úzkého srpku. V noci maxima zapadá už zvečera, a nebude tedy rušit svým svitem. Bude tak možné spatřit i nejslabší meteory," upozornil astronom.

Průzkum planetek mimo oběžnou dráhu Země

Do deseti let se česká firma SAB Aerospace, zaměřená na kosmický průmysl, chystá vyslat misi k asteroidu mimo oběžnou dráhu Země. Družice by by kolem něj měla proletět a určit složení jeho povrchu. Využije k tomu laser, který odpaří kus asteroidu a kamera následně určí jeho složení stejně, jako složení plazmatu meteorů.

"V budoucnu si lze také představit flotilu malých satelitů zkoumajících meziplanetární prach uvolněný z asteroidů pomocí hmotnostních analyzátorů, stejně, jako to bude demonstrovat projekt Slavia," vysvětluje Martin Ferus ze SAB Aerospace.

Projekt Slavia (Space Laboratory for Advanced Variable Instruments and Applications) vznikl na poptávku Evropské kosmické agentury a českého ministerstva dopravy, které na misi a související projekty vyčlenilo přes miliardu korun. Do čtyř let Češi vyšlou na oběžnou dráhu Země dvě družice. Ty mají zkoumat složení malých těles, jež se pohybují sluneční soustavou, meteoroidů a asteroidů, neboli planetek. Přinést by měly informace, na kterém z mnoha vesmírných těles by mělo dobývání surovin význam.