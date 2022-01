Bleskový výběr nového policejního prezidenta, Rakušan už dostal doporučení komise

Výběr nového policejního prezidenta míří do finále. Podle zjištění Aktuálně.cz ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dostal ve středu stanovisko poradní komise, zda doporučuje do funkce jediného přihlášeného uchazeče. Je jím první náměstek stávajícího šéfa sboru Martin Vondrášek. Končící první muž policie Jan Švejdar odchází do civilu na konci března. Ve funkci strávil více než čtyři roky.

"Chci být seznámen s návrhem reformy specializovaných pracovišť policie. To je první úkol, který musí nový policejní prezident dotáhnout. Už si nemůžeme dovolit ztratit ani rok," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz minulý týden ministr vnitra Vít Rakušan. Právě váhavě řešená reforma Národní centrály proti organizovanému zločinu byla jednou z věcí, kterou ministr Švejdarovi vytkl. Podle zjištění Aktuálně.cz Rakušan v příštích dnech rozhodne, kdo by měl za proměnu elitního útvaru, stejně jako řízení celého sboru, zodpovídat. Ve středu dopoledne se sešla tříčlenná poradní komise, která měla prověřit předpoklady náměstka Vondráška. Byla to přitom formalita. K osobnímu pohovoru nedošlo, komise se "jen" zabývala životopisnými a motivačními materiály, které jí Vondrášek poskytl. "Ve čtvrtek se dohodnu o dalším postupu s kolegy z ministerstva," řekl Aktuálně.cz Rakušan. Jeho mluvčí Jakub Veinlich dodal, že rozhodnutí padne v "několika příštích dnech." Pokud ministr ke stanovisku nepřihlédne, druhou možností je otevřít soutěž o Švejdarova nástupce více zájemcům od policie. V tuto chvíli běží "pouze" nabídkové řízení. Je třeba podotknout, že bylo zákonnou povinností ministerstva ho vyhlásit. Vstoupit do něj však mohou jen příslušníci všech tuzemských bezpečnostních sborů ve stejné platové třídě, tedy v jedenácté, v níž slouží policejní prezident. V takové pozici u policie však působí pouze první náměstek Vondrášek. Z jiných sborů se nikdo nepřihlásil, což se ani nečekalo. Švejdarův nástupce? Generálmajor Martin Vondrášek (* 1973) je prvním náměstkem policejního prezidenta už téměř osm let, do funkce ho přivedl v dubnu 2014 tehdejší šéf sboru Tomáš Tuhý. Vondrášek předtím tři roky řídil pražskou policii, v letech 2008 až 2011 byl náměstkem ředitele. U sboru je od roku 1993. Vondrášek se stal brigádním generálem v říjnu 2016, do druhé nejvyšší hodnosti, generálmajora, ho prezident Miloš Zeman povýšil v říjnu 2020. Při stejné příležitosti mu udělil medaili Za zásluhy. Po případném odmítnutí náměstka Vondráška by ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení. V něm se mohou o post policejního prezidenta ucházet sice už jen policisté, zato i z nižších platových tříd. Typicky může jít třeba o krajské ředitele. V této souvislosti se podle informací Aktuálně.cz ve sboru mluví o šéfovi pražské policie Tomáši Lerchovi. Bude záležet na ministru Rakušanovi, jestli bude preferovat otevřenou soutěž. Žádné ultimátum nebylo "Já jsem z vyjádření pana ministra pochopil, že současná vláda i on chtějí změnu na pozici policejního prezidenta. Sám jsem se rozhodl o tom, že skončím ve služebním poměru, protože se domnívám, že doba, která policii čeká, nebude vůbec jednoduchá, a já prostě nechci blokovat jednání mezi ministerstvem a Policií České republiky," sdělil už dříve ke svému odchodu od policie Jan Švejdar. První náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. | Foto: Jakub Plíhal Žádost o propuštění ze služby předal ministru Rakušanovi letos 3. ledna. Rozhodl se tak po vzájemné schůzce ze začátku prosince. Tehdy přitom Rakušan ještě nebyl ministrem. Později připustil, že načasování nebylo nejvhodnější. Impulzem ke schůzce bylo i Švejdarovo vyjádření, že v případě povinného očkování (minulý týden ho vláda zrušila) odejde od policie 10 tisíc příslušníků. "Řekl jsem, že to je absolutně nešťastná situace, protože vyvolal příkré politické reakce. Nedával jsem mu ultimátum ve smyslu, aby mi donesl rezignaci. Taková věta nepadla. Ale umím si představit, že policie v určitých segmentech může pracovat lépe. Takže ano, svou nespokojenost s určitými kroky jsem mu řekl," uvedl k tomu Aktuálně.cz minulý týden ministr. Po Švejdarovi odchází i náměstek Jak Aktuálně.cz upozornilo první týden v lednu, policejní prezidium vedle Švejdara zaznamenalo další výrazný odchod. Sbor se rozhodl opustit náměstek pro ekonomiku Michal Keřka. Podléhaly mu veškeré finance prezidia. Jeho podřízení přímo hospodaří s penězi, spravují majetek prezidia a odpovídají za logistiku. Keřka tuto funkci vykonával od listopadu 2019, na samotné prezidium nastoupil v prosinci 2017. Na rozdíl od Švejdara se rozhodl Keřka odložit uniformu z osobních důvodů. Po více než dvaceti letech u policie se cítil službou vyčerpaný. Jeho snahou bude najít místo v privátním sektoru, které mu umožní více se věnovat rodinnému životu. Jeho rozhodnutí odejít ze sboru bylo pro velkou část jeho kolegů překvapením. 