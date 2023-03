Blažek podal kárnou žalobu na exekutora Podkonického kvůli nezastavování exekucí

Exekutor Juraj Podkonický čelí kárné žalobě, kterou na něj podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Případ se týká obcházení zákonných pravidel o zastavování takzvaných bagatelních exekucí, tedy exekucí na menší dlužené částky peněz, informovalo ministerstvo. Mimořádnou kontrolu v Podkonického úřadu iniciovala organizace Člověk v tísni.

Novela exekučního řádu loni exekutorům uložila povinnost zastavit exekuce na částky do 1500 korun, u kterých se v posledních třech letech nepodařilo vymoci žádné peníze a věřitel nesložil zálohu 500 korun. Dluhový expert Člověka v tísni Daniel Hůle ale v létě upozornil na to, že exekutor Podkonický zřejmě toto pravidlo obchází. V některých případech byla totiž krátce před vypršením dané lhůty uhrazena z dlužné částky jedna koruna, a to často bez vědomí dlužníka - tedy někým třetím. Příslušná exekuční řízení tak pokračovala dál.

"S ohledem na závažnost pochybení podal 9. února 2023 ministr spravedlnosti Pavel Blažek návrh na zahájení kárného řízení k Nejvyššímu správnímu soudu," uvedlo nyní ministerstvo k výsledkům mimořádné kontroly, kterou zahájilo v červenci. Doplnilo, že Podkonický se proti závěrům kontroly bránil námitkami, jimž ministerstvo nevyhovělo.

Člověk v tísni na Podkonického činnost upozorňoval už dříve. Loni v únoru ho vyzval k navrácení peněz za osobní doručování, pokud je dlužníkům naúčtoval neoprávněně. Podle humanitární organizace existuje podezření, že se ve statisících podobných případů v rámci tzv. milostivého léta obohatil řádově až o desítky milionů korun. Podkonický se proti tvrzením o falšování doručenek ohradil.