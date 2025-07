Bez růstu počtu vystudovaných sester do 10 let řada nemocnic skončí, nebude personál

Bez zvýšení počtu studentů nelékařských oborů by podle děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Widimského do deseti let řada nemocnic kvůli nedostatku sester skončila. Řekl to na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví.

Vláda projedná program, který má v příštích 12 letech navýšit počty studujících nejméně o pětinu. Přibýt jich má spolu s dětskými sestrami asi 15 400. Spolu s dalšími podpořenými profesemi, jako nutriční terapeut nebo zdravotnický záchranář, jich bude až 22 tisíc. Program má stát 12,8 miliardy. V nemocnicích pracuje v současné době asi 80 tisíc všeobecných sester. "Z nich skoro 30 tisíc úvazků, které v následujících deseti až 12 letech budou mizet odchodem do důchodu," uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Už v současné době je nedostatek sester považovaný za jeden z největších problémů českého zdravotnictví, v nemocnicích chybí asi 2500 úvazků. Pokud by se počet studujících nezvýšil, byl by to podle Widimského pro řadu nemocnic problém. "Do deseti let řada zdravotnických zařízení úplně skončí, protože nebudou mít zdravotní sestry. Nebude se o pacienty na lůžkových odděleních mít kdo starat," řekl děkan. Poprvé vysoké školy, kde se nelékařské zdravotnické profese vzdělávají, navýšily počet přijímaných studentů od školního roku 2025/2026. Dostaly na to 200 milionů korun navíc. "Díky pobídce vysoké školy už letos nabraly více studentů," uvedla rektorka UK Milena Králíčková. Podle rektora Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Zdeňka Horáka je o obory mezi studenty zájem. Související Průzkum: Se zdravotnictvím je spokojeno 62 procent Čechů, trápí je nedostatek lékařů Každý rok absolvuje vysokoškolský obor asi 2000 lidí, přibýt by mělo až 35 procent, za 12 let kolem 15 tisíc. Navíc by mělo vystudovat také asi 3600 zdravotnických záchranářů, 1750 radiologických asistentů a 1250 nutričních terapeutů. Ministerstvo zdravotnictví podobně oslovilo i kraje, aby navýšily počet míst na zdravotnických středních a vyšších odborných školách. Na středních školách ročně absolvuje asi 2300 studentů oboru praktická sestra, která má omezené kompetence, a zhruba polovina jich pokračuje na VOŠ nebo VŠ.