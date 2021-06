Benešová: nástupce Pavla Zemana navrhnu do konce měsíce, bude to někdo z žalobců

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhne vládě nového nejvyššího státního zástupce do konce června. Nástupce dosavadního šéfa Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) Pavla Zemana bude podle ní kabinet schvalovat pravděpodobně na jednání přespříští týden, bude jím jeden ze současných žalobců.

Benešová to v neděli řekla v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News. Podle europoslance a bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (TOP 09) by nového nejvyššího státního zástupce měl vybírat až ministr spravedlnosti z vlády vzešlé po podzimních sněmovních volbách.

"Určitá jména mám připravená, mám i náhradníky," uvedla Benešová. Kabinetu přinese k projednání jedno jméno, další bude mít v záloze. Na pondělní jednání vlády ještě návrh předložit nestihne, potřebuje například souhlas navrhovaných či informace o jejich bezpečnostních prověrkách. Podle ministryně má být nový šéf NSZ respektovanou osobností, která prošla veškerými stupni soustavy státních zastupitelství.

"Bude to někdo známý. Nebudu tahat žádné králíky z klobouku," prohlásila Benešová. Jednala s oběma vrchními státními zástupci Lenkou Bradáčovou i Ivem Ištvánem, s některými krajskými žalobci i s lidmi z NSZ. V užším výběru je podle ní například Zemanův první náměstek Igor Stříž.

Podle Pospíšila by ministryně v současné době navrhovat nového šéfa NSZ neměla. Schvalovat ho bude totiž vláda v čele s Andrejem Babišem (ANO), který je trestně stíhán. Proces volby proto budou zákonitě provázet spekulace. Zemanova nástupce by měl schvalovat až příští kabinet, do té doby by měl státní zastupitelství vést první náměstek.

Dosavadní šéf NSZ Zeman oznámil rezignaci na funkci v polovině května, skončí k 30. červnu. Mezi důvody svého rozhodnutí uvedl i tlaky ze strany Benešové.