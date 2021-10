Benešová hájí výměnu šéfa Vězeňské služby. Volby s tím nemají nic společného, říká

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) neuvažovala o tom, že by jmenování ředitele Vězeňské služby nechala na dobu po volbách. Bezpečnostní sbor nemohl zůstat bez šéfa, uvedla při představení nového ředitele Simona Michailidise. Ten od pátku nahradil Petra Dohnala, který na vlastní žádost skončil ve služebním poměru a u sboru bude pokračovat jako civilní náměstek.

"Volby s tím nemají nic společného. Potřebovali jsme pevné vedení, takže jsem rozhodla tak, jak jsem rozhodla," sdělila Benešová. Michailidis doposud působil jako Dohnalův náměstek pro vzdělávání a odborné zacházení, podle ministryně si nyní s Dohnalem "trochu prohodí role". "Byla to nejpříhodnější volba, není zde výběrové řízení, takže jsme mohli jmenovat rovnou," doplnila k výběru Michailidise s tím, že je to zkušený a odborně zdatný pracovník.

Dohnalovi by končil mandát až v listopadu příštího roku. "Nedivím se, že to vzdal trošku dřív, než mohl. Byl nepochybně taky unaven lockdownem," podotkla ministryně. Připomněla, že za Dohnalova vedení se v době pandemie covidu-19 podařilo udržet zaměstnanost odsouzených a zamezit tomu, aby nákaza ve větší míře pronikla do věznic.

Dohnal bude mít jako civilní náměstek v gesci zdravotnictví a správní činnosti. "Nevyužít potenciál odcházejícího generálního ředitele by byla pro Vězeňskou službu obrovská chyba," řekl Michailidis na otázku, jaký bude mít nově vytvořený post pro bezpečnostní sbor význam.

„Nové místo náměstka je utvořeno jistým přeuspořádáním kompetencí stávajících náměstků generálního ředitele Vězeňské služby. Pan generál Dohnal bude mít na starosti oblast zdravotnictví a správních činností čili víceméně civilních záležitostí v rámci Vězeňské služby, která je na rozdíl od jiných bezpečnostních sborů velmi výrazně obsazena civilními pracovními místy," konstatoval Michailidis.

Nejsem přítelem revolucí, říká nový ředitel

"Ve Vězeňské službě se tímto krokem mnoho nezmění. Nejsem přítelem revolucí, ale efektivních a postupných evolucí. Jsem si jist, že máme na co navázat, minimálně za posledních pět let udělala Vězeňská služba obrovský kus cesty směrem k humanizaci vězeňství i směrem k vytváření lepších pracovních podmínek pro naše zaměstnance," dodal Michailidis ke svému jmenování.

Brigádní generál Michailidis působí u Vězeňské služby 28 let, z toho posledních pět let jako náměstek na generálním ředitelství. Vystudoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy a u Vězeňské služby začínal jako strážný v opavské vazební věznici. Později byl dozorcem ve Stráži pod Ralskem, kde se v roce 2010 stal ředitelem. Dlouhodobě se zabývá zaměstnáváním odsouzených, programy vzdělávání zaměstnanců a příslušníků bezpečnostního sboru, vzděláváním vězňů v rámci středního odborného učiliště nebo spoluprací s neziskovým sektorem.

V ředitelské funkci bude Michailidis v nejbližší době řešit dostavbu detenčního ústavu v areálu pankrácké věznice, s jehož otevřením Vězeňská služba počítá na začátku příštího roku. V prvním pololetí roku 2022 plánuje sbor také rozšíření kapacit ve věznici Světlá nad Sázavou.