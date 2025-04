Benda jde téměř proti všem. "Je mi jedno, že je půl roku do voleb," říká ke sporu

Militantní představa, že kdo jednou přešlápl, je doživotně mimo, mně přijde nehumánní a nekřesťanská, prohlašuje předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Několik měsíců před volbami se pustil do boje ohledně trestů pro pachatele závažných zločinů, v němž hájí pro většinu veřejnosti nepopulární stanovisko - takže on i ODS můžou kvůli tomu přijít o řadu voličů. Benda ale svůj postoj nezmění.

Takzvaný dětský certifikát je v současnosti téma, které vyvolává emoce nejen mezi politiky. Zatímco většina poslanců - a podle názorů na sociálních sítích i veřejnosti - požaduje pro pachatele přesně vyjmenovaných závažných trestných činů doživotní zákaz práce s dětmi, poslanec ODS Marek Benda stojí v čele těch, kteří jsou proti. Navzdory faktu, že sklízí ostrou kritiku i dostává nálepky o tom, že hájí pedofily a násilníky.

"To je nesmysl, nic takového nehájím," prohlašuje Benda a je na něm patrné, že mu tato nálepka vadí, byť nepatří mezi politiky, kteří by byli zvyklí dávat najevo své emoce. Téma se však týká mimo jiné sexuálních trestných činů na dětech, což přispívá k tomu, že o to citlivěji lidé reagují na benevolentnější přístup vůči pachatelům.

Benda argumentuje tím, že v případě některých násilných trestných činů (ne sexuálních) by měla existovat pro pachatele šance, aby - po odpykání trestu, za deset či dvacet let poté - mohli pracovat s dětmi.

"Jedno přešlápnutí, bez toho, že by pachatel něco udělal dalších deset, patnáct, dvacet let, by nemělo znamenat definitivní vyřazení ze světa. Militantní představa, že kdo jednou přešlápl, tak je doživotně mimo, mně přijde nehumánní a nekřesťanská. Neexistuje tam to odpuštění," tvrdí Benda. Při středečním zasedání ústavně-právního výboru sněmovny však byl se svým názorem v menšině.

Ve výboru naopak prošel návrh, za kterým stojí především poslankyně STAN Barbora Urbanová a několik dalších zákonodárců. Prosazují vesměs doživotní zákaz práce s dětmi ve školách či kroužcích. Týkal by se konkrétně odsouzených za násilné zločiny, ať jde o vraždy, znásilnění či úmyslné těžké ublížení na zdraví. Pachatelé by měli podle návrhu Urbanové a dalších zákaz pracovat s dětmi dvacet let, pokud by byli odsouzeni za trestný čin s horní sazbou pěti let. Pokud by to byly trestné činy se sazbou vyšší, už nikdy by s dětmi pracovat nemohli.

Když se Aktuálně.cz po zasedání sněmovního výboru Bendy zeptalo, zda vnímá velké obavy rodičů z toho, že by pachatelé podobných trestných činů mohli v nějaké formě pracovat s jejich dětmi, odpověděl kladně.

"Já jim rozumím. Ale máme nějakou délku trestu a také nějakou dobu pro zahlazení trestu. Takový člověk se musí po dobu několika let osvědčit. Kdybychom si řekli, že všichni pachatelé jsou nepolepšitelní, tak jim dáváme automaticky doživotí," namítá šéf poslanecké frakce občanských demokratů.

Návrh Urbanové a spol. počítá i s tím, že bude záležet na tom kterém soudci, zda při vynesení verdiktu zároveň nechal provést i zápis do dětského certifikátu. Jinými slovy - nemusí to být automatické.

ODS se postavila za Bendu a sklidila kritiku

Na otázku, jestli přihlíží i k tomu, že jím deklarovaný postoj může v podzimních sněmovních volbách poškodit jeho samotného i ODS, Benda sdělil, že takto nemůže uvažovat.

"Až se začnu chovat tak, že budu hledět na to, co říkám, podle toho, jestli jsou, nebo nejsou volby, tak nepatřím do politiky. Sorry," odpověděl. Navzdory kritice, které čelí, je přesvědčený, že má pravdu. "Trvám si prostě na tom, že v případě vyšších trestních sazeb nemají padat doživotní tresty. A je mi vlastně jedno, jestli je půl roku před volbami," řekl.

Ten návrh kolegů z ODS nejen že neznamená doživotní zákaz, ale on taky znamená, že ten pán pedofil (dříve trestán za znásilnění 4 dětí v USA pobytem 15 let v tamním vězení), který včera dostal po odvolání 4,5 roku, by mohl s dětma pracovat do 10 let od uplynutí trestu.

Ano,… https://t.co/NpKSrFmAk6 — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) April 1, 2025

Bendův postoj podpořila na síti X i jeho mateřská ODS. "Nechceme rušit tresty, ani chránit pachatele. Ale vylučovat každého navždy ze společnosti, bez ohledu na to, co přesně spáchal, kdy, v jakém věku a jak se změnil, není ochrana dětí. Je to nebezpečný experiment," uvedla strana, aniž by bylo ale jasné, kdo stanovisko psal. Podle jeho autora by se k dětem na školách či kroužcích určitě neměli vracet pachatelé trestných činů, kteří ublížili dětem. Občanští demokraté ale odmítají, aby se zákaz týkal i pachatelů jiných trestných činů. Jako ilustrativní příklad strana použila případ trenéra, který někoho dospělého zbije. "Ne každý, kdo spáchá trestný čin, je do konce života nebezpečný pro děti," stojí v příspěvku, který vyvolal převážně ostrou kritiku uživatelů sítě X.

Dětský certifikát je jen jednou z mnoha novinek novely trestního zákoníku, který poslanci právě projednávají. Zatím prošel prvním čtením a teď půjde do druhého. Schválený bude s největší pravděpodobností do zářijových voleb a velmi pravděpodobně v něm bude definován zákaz v podobě, v jaké ho při jednání ústavně-právního výboru podpořila většina poslanců. Tento výbor je totiž garanční a stanoviska takových výborů mají mnohdy navrch i v okamžiku, kdy jedná celé plénum sněmovny.

