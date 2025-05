"Bartoška oznamoval kandidaturu Havla na prezidenta." Vondra smutní za kamaráda

"Dneska už to málokdo ví, ale Jiří Bartoška byl první, kdo veřejně vystoupil na obranu Václava Havla, když ho na jaře 1989 zavřeli. Z toho pak vlastně vzniklo Několik vět. Myslím, že je důležité to zdůraznit," vzpomenul na zesnulého herce prezidenta karlovarského filmového festivalu v krátkém rozhovoru pro Aktuálně.cz europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra.

Vím, že jste byli se zesnulým hercem Jiřím Bartoškou letití kamarádi.

Ano a jsem fakt smutný. Nejen že byl skvělý herec, ale on spolu s Evou Zavoralovou ve dvou zachránili filmový festival v Karlových Varech. A co víc - vytáhl ho na špičkovou akci. Miloval život a vždycky s ním byla strašná sranda. Jako kuřáci jsem si samozřejmě notovali taky.

Je pravda, že Bartoška byl jediný, kdo směl kouřit u Václava Klause v kanceláři?

Asi jo, já nevím. Já jsem mu tam nekouřil. Ale nevím, jak to měl Miloš Zeman. Já jsem tam s nimi nebyl v té kanceláři.

Vraťme se k Bartoškovi v roce 1989. Sledoval veřejné dění i po revoluci?

Tak jistě. On byl tím, kdo oznamoval kandidaturu Václava Havla na prezidenta v prosinci 1989. Sice nešel dělat poslance, ale samozřejmě celoživotně sledoval veřejný život a politický. Bavili jsme se o tom často. Na festivalu ve Varech, na golfu, kde jsme se viděli.

Bylo něco, co jej v posledních letech nějak zajímalo či trápilo ve veřejným životě?

Jako člověk, který ten život opravdu miloval po všech stránkách, tak myslím si že ho určitě štvalo takové to omezování v radostech života. Byl to maximálně svobodomyslný člověk. A jakékoliv zásahy do lidské svobody jemu žádnou radost nedělali.

Včetně třeba zákazu kouření v restauracích?

Já si vybavuji, jak na kuřáckém happeningu u Jiřího Kotase říkal: Chci aby o mém osudu rozhodoval bůh a ne Poslanecká sněmovna.