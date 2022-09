Babišův poradce donášel Nejedlému, upozornila BIS. Informace mohly končit v Rusku

Bezpečnostní informační služba v polovině loňského léta upozornila tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO), že byl jeden z jeho tehdy nejbližších poradců Marek Hanč v intenzivním kontaktu s prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým, a předával mu informace o tom, co premiér a jeho tým řeší. Informoval o tom ve čtvrtek Deník N.

Babišův poradce předával Nejedlému informace o tom, co tehdejší předseda vlády a jeho tým řeší. | Foto: Ludvík Hradilek

Zpráva obsahovala i důkazy o stycích obou mužů, navíc se podle informací Babiš od kontrarozvědky dozvěděl, že existuje podezření, že Nejedlý informace získané od Marka Hanče předával do Ruska. Když se to Babiš dozvěděl, považoval to podle lidí ve svém okolí za zradu.

Zpráva podle zdrojů Deníku N uváděla, že Hanč spolu s Nejedlým mluvil i o závažných politických tématech, která tehdy Babiš řešil - například o odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), o které Hrad usiloval kvůli své snaze dovážet ruské vakcíny Sputnik do Česka.

Nejedlý s Hančem se podle informací Bezpečnostní informační služby začali stýkat v roce 2020. Časem se jejich vztah prohluboval a Nejedlý postupně od Hanče získával informace z blízkosti premiéra. Vztah mezi Hančem a Nejedlým se prohloubil i kvůli tomu, že se znají jejich partnerky. Premiér měl informace o několika schůzkách Hanče s Nejedlým, ale nevěděl, jak často se scházeli a co řešili.

Marek Hanč je PR poradce a odborník na politický marketing. Začínal u pražské ODS a později radil pražské primátorce Adrianě Krnáčové. Postupně se vypracoval do pozice jednoho z hlavních poradců Andreje Babiše. V době pandemie covidu pak radil i ministrům zdravotnictví. Po loňských volbách přestal Hanč pro Babiše pracovat a je spolumajitelem PR agentury Hero & Outlaw.

Bývalý předseda vlády lidi kolem hlavy státu veřejně odsuzoval a kritizoval - včetně poradce Nejedlého, který má nadstandardní kontakty v Rusku. Před prezidentskými volbami v roce 2018 dokonce Zemana vyzval, aby se Nejedlého zbavil. Babiš se proto dlouhodobě snažil kontaktům s prezidentovým okolím vyhýbat, například formální komunikaci s Mynářem vedla výhradně šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha.