Babiš chce zdanit církevní restituce, komunisté výměnou za to slíbili podpořit menšinovou vládu ANO

Šéf hnutí ANO chce zdanit peněžitou část církevních restitucí. Zdanění restitucí byla podmínka komunistů, aby podpořili menšinovou vládu hnutí ANO.

Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš chce zdanit peněžitou část církevních restitucí, což je podmínka komunistů pro podporu vlády ANO. V pátečním vydání to uvedl deník Lidové noviny (LN). Zdanění podporuje i hnutí Tomia Okamury Svoboda a přímá demokracie (SPD), které se v říjnových volbách také dostalo do sněmovny. Zdanění finančních náhrad pro církve navrhl Babiš již dříve, v minulosti chtěla změny restitucí i ČSSD.

KSČM navrhla zdanění náhrad pro církve ve svém volebním programu. Podle LN je zdanění také jednou z podmínek komunistů pro toleranci vlády ANO. "Není důvod, aby se to nedanilo. V rámci koalice nebylo možné se k tomu vrátit, teď to asi možné bude," řekl deníku Babiš.

V nové sněmovně by mohlo být pro schválení zdanění dost hlasů, protože tento krok požaduje také SPD. "Tento návrh prosazujeme již z minulého volebního období," sdělil deníku Okamura. "Věříme v to, že dohody se mají dodržovat. Uvedené snahy nemají opodstatnění a postrádají logiku," reagoval na návrhy generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Zákon o církevních restitucích, který vstoupil v platnost začátkem roku 2013, počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny již od roku 2013. Zdanění, pokud by bylo odsouhlaseno, by se ale podle deníku netýkalo již vyplacených peněz.

Babiš se pro zdanění náhrad vyjádřil již dříve jako vicepremiér a ministr financí dosavadní vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). Babiš loni prohlásil, že vyčíslení náhrad podle ceny půdy byl podvod. "Ten návrh zdanit to je určitá menší kompenzace toho, co stát musí církvím zaplatit za ten prodražený vymyšlený odhad," řekl tehdy.

Jednotné stanovisko ke zdanění finanční části restitucí ale současná vláda nezaujala. Proti se stavěli koaliční lidovci, ale i premiér Sobotka. Zdanění loni navrhl jeho stranický kolega, tehdejší jihočeský hejtman Jiří Zimola. Sobotka označil Zimolův návrh za snahu o nasbírání volebních bodů před krajskými volbami v říjnu 2016. ČSSD měla revizi církevních restitucí ve svém programu pro předchozí sněmovní volby, které vyhrála. Sobotka ale revizi podmiňoval dohodou s církvemi.

Pro podporu menšinové vlády ANO mají komunisté celkem sedm podmínek. Kabinet by měl prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu a chránit přírodní bohatství Česka mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí. Ostatní ze sedmi základních podmínek jsou podle dřívějších vyjádření předsedy KSČM Vojtěcha Filipa předmětem jednání. Podporu zdanění náhrad pro církve si kladou komunisté jako podmínku i pro podporu některého z prezidentských kandidátů.