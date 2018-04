Bělobrádek navrhuje menšinovou vládu bez ANO, SPD a komunistů. Babiš ve vyjednávání selhává, říká

před 1 hodinou

Menšinová vlády ODS, pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN by Měla 85 hlasů, což je víc mandátů, než kterými disponuje ANO.

Praha - Předseda lidovců Pavel Bělobrádek navrhne lídrům dalších stran vládní krizi vyřešit vznikem menšinové vlády ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Měla by 85 hlasů, to je víc mandátů, než kterými disponuje ANO, řekl novinářům. Hnutí ANO premiéra v demisi Andreje Babiše podle něj selhává, když půl roku po volbách není schopno sestavit stabilní vládu s důvěrou, což je v neprospěch země a jejího obrazu. Případná menšinová vláda stran, které nejsou extremistické a radikální, by podle Bělobrádka mohla akcentovat programové body hnutí ANO.

Takové řešení by bylo opakem Babišových snad získat tichou podporu menšinové jednobarevné vládě ANO za programové ústupky ostatním stranám.

Zástupci šesti z devíti sněmovních stran se sejdou ve středu pravděpodobně po jednání sněmovny. Budou tak moci reagovat na výsledky úterní schůzky Babiše s prezidentem Milošem Zemanem. O konzultaci na Hradě v tomto týdnu požádá i Bělobrádek.

Ve středu navrhne lídrům ostatních stran, jestli by se byli ochotni zabývat myšlenkou společné menšinové vlády, ať by byl kandidát na premiéra nadstranický, nestranický nebo z okruhu stran, které nejsou extremistické ani radikální. "Pak bychom mohli nabídnout programovou spolupráci hnutí ANO," konstatoval.

"Odmítáme, že by byly jen dvě varianty - vláda s premiérem Babišem nebo předčasné volby. Je celá řada variant, vláda bez předsedy ANO, bez předsedů stran, polopolitická vláda, úřednická vláda. Je i možnost, aby byl pověřen někdo jiný, než nominant hnutí ANO," uvedl.

Podle předsedy sněmovního klubu STAN Jana Farského předvedlo ANO při jednání o vládě "pětiměsíční maraton neschopnosti". "My jsme naše podmínky definovali, nebudeme ve vládě s trestně stíhanou osobu, druhá podmínka je jasné prozápadní směřování, nezpochybnitelná pozice v EU a NATO," uvedl. Vláda se podle něj nesmí opírat o extremisty.

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila by prezident neměl druhý pokus k sestavení vlády dál svěřovat Babišovi ani nikomu jinému z hnutí ANO. V takovém případě by podle něj mělo hnutí ANO nadále dominantní postavení a Babiš by vládu vedl z kanceláře svého bývalého holdingu spravovaného nyní svěřenským fondem - Agrofertu. Východiskem z krize podle Pospíšila nejsou ani předčasné volby. "Prezident by měl jmenovat zástupce jiné parlamentní strany, který má možnost složit vládu," myslí si.

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že jeho hnutí chce jednat o možnosti realizace svého programu na vládní úrovni. Ve čtvrtek odpoledne o tom bude mluvit s prezidentem. "Jsme přesvědčeni, že je možná dohoda na stávajícím půdorysu ve sněmovně," řekl.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka novinářům řekl, že míč je na straně prezidenta. "Je na něm, jestli bude dál spokojen s tím, jak Andrej Babiš sestavuje vládu, nebo spokojen nebude," řekl. Trpělivost prezidenta podle něj nemůže být bezmezná a nekonečná, i když podle něj zřejmě ještě nějakou dobu bude trvat. ČSSD po krachu jednání s ANO bude podle něj konstruktivní opozicí a bude posuzovat návrhy ve sněmovně podle obsahu, a ne podle předkladatele. "Očekáváme, že hnutí ANO dodrží podporu, kterou přislíbilo," řekl Chvojka s odkazem na předlohy ČSSD s pozitivním stanoviskem vlády.