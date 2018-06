Armáda nakoupí letouny CASA, drony a vrtulníky za víc než 100 miliard korun

Nákupy nové techniky či modernizace té současné má armádě pomoci reagovat na aktuální i budoucí hrozby.

Praha - Česká armáda počítá s nákupem dvou dalších letounů CASA. Bude také pořizovat mobilní i letištní radary, víceúčelové vrtulníky, obrněná vozidla, bojové drony či protiletadlový komplet za celkem více než 100 miliard korun. Při setkání s novináři to řekli náčelník generálního štábu Aleš Opata a další zástupci armádního velení.

Nákupy nové techniky či modernizace současné má armádě pomoci reagovat na aktuální i budoucí hrozby. Ambiciózní plán modernizace počítá do roku 2027 s více než 100 projekty.

Nejdražším nákupem bude pořízení 210 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP), které budou stát podle předběžných odhadů 53 miliard korun. Armáda podle podkladů, které dostali novináři k dispozici, bude chtít sedm variant BVP, tedy vozy bojové, velitelské, průzkumné, ženijní, zdravotnické, dělostřelecké a vyprošťovací. Jejich plánovaná životnost je 30 let. Vyzbrojeny by měly být kanonem ráže 30 milimetrů, kulometem i protitankovým raketovým kompletem.

Dalším důležitým modernizačním projektem je pořízení 12 víceúčelových vrtulníků, které budou mít za úkol palebnou podporu pozemních sil, ale i třeba zásobování či přepravu raněných. Ve výzbroji nahradí současné bojové vrtulníky Mi-24, osazen proto bude buď kulometem, nebo kanonem, který bude ovládat pilot, navíc také kulometem ovládaným palubním střelcem.

Ve výzbroji by měl mít i řízené a neřízené rakety. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) už dříve řekla, že zakázku, kterou obrana několik let připravuje, vypíše v létě.

Nové zbraně dostanou i dělostřelci. Armáda počítá s tím, že zakoupí 52 děl odpovídajících ráži používané v NATO, tedy 155 milimetrů. Jejich životnost má být 25 let. Schopné by měly být automatického zamíření či automatického i poloautomatického nabíjení. Vypálí minimálně čtyři výstřely za minutu. Podle neoficiálních informací by náklady měly přesáhnout čtyři miliardy korun.

Podle informací ČTK asi deset miliard korun bude stát zakoupení protiletadlového kompletu krátkého dostřelu SHORAD, který nahradí dosud používané KUB ruské výroby. Podle ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Jaromíra Alana jsou současné komplety několik let za hranou své životnosti. Armáda by i nadále chtěla podle něj mít ve výzbroji čtyři komplety. Výškový dosah budou mít asi 14 kilometrů a každá baterie bude schopná zároveň střílet na více cílů.

Armáda také počítá s další modernizací tanků T-72. Podle Opaty bude vylepšen zbraňový systém, který je vybaven zastaralým termovizním systémem. Do roku 2025 se pak vedení ministerstva a armády bude muset rozhodnout, zda budou tanky ruské výroby nahrazeny novou technikou. Opata podotkl, že o budoucnosti tanků se vede debata i v NATO.

Další modernizační projekty počítají s nákupem dvou nových letounů CASA, vojáci by je měli dostat po roce 2020, řekl velitel vzdušných sil Petr Hromek. Nahradí letadla Jak-40, kterým životnost vyprší do dvou let. Stíhací letadla JAS-39 Gripen budou zmodernizována a získají schopnost zasahovat i proti pozemním cílům.

Do výzbroje by se měly dostat i nové bezpilotníky, které budou schopné nejen získávat informace, ale i ničit cíle. Mezi nákupy je i pořízení samohybného minometu, pontonové mostní soupravy nebo lehkých obrněných vozidel pro liberecké chemiky. U vozů pro chemickou jednotku je podle vedení armády potřeba vypracovat poslední posudky.