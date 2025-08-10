Domácí

ANO mírně oslabilo, stále ale dominuje. Posílily Spolu a Stačilo!, říká průzkum STEM

před 27 minutami
Opoziční hnutí ANO si ve volebním modelu STEM od minulého týdne mírně pohoršilo na 31,1 procenta, dál ale přesvědčivě vede. Zhruba o půl procentního bodu na 21,3 procenta si polepšila vládní koalice Spolu, která je v modelu druhá. Třetí SPD za týden oslabila o šest desetin procenta na 13,2 procent
Pokud by se nyní konaly sněmovní volby, ANO by získalo 73 mandátů.
Posílilo hnutí Stačilo!, které by nyní dorovnalo zisk Pirátů. Výsledky pravidelného průzkumu v neděli zveřejnila CNN Prima News.

Čtvrtý by skončil STAN s 10,5 procenta, za ním Piráti s 8,1 procenta. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo!, za které kandidují představitelé komunistů i sociální demokracie. Motoristé by nadále zůstali mimo sněmovnu, od minulého týden si ale mírně polepšili na 4,9 procenta.

Pokud by se nyní konaly sněmovní volby, ANO by získalo 73 mandátů a Spolu 47. SPD, které spolupracuje se třemi menšími stranami - s PRO, Svobodnými a Trikolorou, by obsadilo 27 křesel. STAN by měl 21 poslanců, Piráti i Stačilo! pak shodně 16 poslanců.

Průzkum se konal od 17. července do 5. srpna a zúčastnilo se ho 1551 respondentů.

 
