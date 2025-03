Američané kvůli Trumpovi nakupují míň klavírů a kytar z Česka

Nejen automobilky, výrobci polovodičů, plechů či alkoholických nápojů. Americký trh je významný i pro výrobce hudebních nástrojů. Cla ohlášená americkým prezidentem Donaldem Trumpem by citelně postihla Petrof coby největšího producenta klavírů v Evropě, ale i menší výrobce strunných a dalších nástrojů. Zvlášť když někteří z nich v USA prodávají většinu své produkce.

Zdražení a propad odbytu ve Spojených státech je na dohled. Pro královéhradecký Petrof, největšího výrobce klavírů a pianin v Evropě, je Trumpem na duben avizované zavedení možná až 25procentních cel nepříjemnou zprávou.

Přitom odbyt v zámoří vázne podle slov jednatelky společnosti Zuzany Ceralové Petrofové už nyní, a to v souvislosti s nástupem nového prezidenta a panikou amerických zákazníků, kteří se připravují na zhoršení ekonomické situace.

"Ve Spojených státech vypukla obrovská nejistota. Nikdo neví, co přijde, a všichni začali šetřit. Hudební nástroje jsou tím prvním zbytným zbožím, které lidé, školy a další odběratelé omezují," řekla Aktuálně.cz Petrofová, nástupkyně z páté generace zakladatele firmy Antonína Petrofa.

Pro firmu, která loni v Hradci Králové oslavila 160. výročí svého založení, znamenají Spojené státy přibližně 10 procent z celkových ročních tržeb, které v roce 2023 překročily 200 milionů korun; loňské výsledky firma ještě nezveřejnila.

Země zaslíbená

Petrofová přesto věří, že i v případě zavedení cel může Amerika zůstat pro firmu důležitým trhem. "Nikdo neví, v jaké podobě cla přijdou, čeho všeho se budou týkat, jestli pak po týdnu Trump náhle neotočí. Zavádět nějaká krizová opatření v tuhle chvíli nemá význam. Pokud se cla zvednou, budou naše nástroje dražší, ale nikdy ne na úrovni cenovek Steinway, prestižní americké značky," dodává majitelka Petrofu, firmy se dvěma sty zaměstnanci a s prodeji ve více než 60 zemích.

V některých z nich - platí to například pro Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Kazachstán, Singapur, Vietnam, Japonsko a také Indonésii - odbyt utěšeně roste. Firmě se daří i na českém trhu. Ten v minulosti generoval Petrofu do pěti procent tržeb, poslední roky, v souvislosti s otevřením Petrof Gallery a projektem Piana do škol, tvoří dokonce čtvrtinu veškerých tržeb.

Amerika je však pro tuzemské výrobce hudebních nástrojů zemí zaslíbenou. Zatím. "Česká produkce hudebních nástrojů je velmi rozmanitá, od paliček na bicí po varhany, a těžko v tuto chvíli říci, na koho a v jaké síle cla dopadnou. Některé firmy jsou na trhu USA doslova existenčně závislé, cla by je postihla dramaticky," uvedla pro Aktuálně.cz manažerka Asociace výrobců hudebních nástrojů Ivana Čapková.

Spolu s manželem se ve firmě Čapek Bluegrass&Jazz Instruments zabývají výrobou a prodejem mandolín a banj, jež jsou stavěná na míru pro konkrétní zákazníky, z větší části právě z USA, domovské zemi hudebního stylu bluegrass. Podle Čapkové by však Trumpovými cly utrpěly víc firmy, které se orientují na prodej v obchodech a mají nasmlouvané dlouhodobější dodávky.

Horší než za krize v roce 2009

Čapková popisuje poznatky ze své nedávné cesty do USA. "Někteří prodejci tam tvrdí, že tahle doba je pro ně horší než ekonomická krize v roce 2009 nebo v době pandemie koronaviru. Řadu odvětví zabíjí víc nynější panující nejistota a neochota lidí utrácet," líčí Čapková.

S obavou vyhlíží Trumpova cla i Petr Furch, ředitel společnosti Furch Guitars z jihomoravských Velkých Němčic. Americký trh tvoří 20 procent tržeb.

"Musíme počítat s tím, že cla nastanou. A to by znamenalo upravit ceníky směrem vzhůru. Určitou pomocí je, že v našem skladu v americkém Nashvillu máme zásobu kytar a několik prvních měsíců bychom pro tamní odběratele zdražovat nemuseli," uvedl Furch.