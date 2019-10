Útočník v Rakousku pobodal dva lidi, jednoho zabil, může být na útěku v Česku

Třiatřicetiletý Afghánec v hornorakouské obci Wullowitz u českých hranic v místní ubytovně pro žadatele o azyl pobodal jejího zaměstnance. Následně zabil řidiče a jeho vozem ujel. Rakouská policie požádala české kolegy o pomoc při pátrání.

Hornorakouská obec Wullowitz leží na hranici s Českem, asi dva kilometry od Dolního Dvořiště. Na pátrání se tak podílí česká policie. Zda Afghánec uprchl do Česka, nebo do rakouského vnitrozemí, není zatím jasné, řekl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Rakouská policie v českém příhraniční vyhlásila rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojily vrtulníky. Rakušané požádali o pomoc při pátrání českou policii. "Na základě této žádosti byl posílen výkon služby v příhraničních oblastech. Zároveň byla prostřednictvím našeho systému tato informace předána všem hlídkám. Do akce byl nasazen i vrtulník," řekla mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová.

Český ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru uvedl, že "byla přijata veškerá potřebná opatření na ochranu našich občanů. Nemáme v tuto chvíli žádné informace o tom, že by se pachatel pohyboval na území ČR".

Zaměstnance ubytovny pro žadatele o azyl v obci Wullowitz po útoku převezli z vážnými zraněními do nemocnice v Linci. Proč jej Afghánec napadl, zatím není jasné. Podle prvních informací útočník v azylovém zařízení nebydlel.

Na útěku podle rakouské policie Afghánec ubodal řidiče osobního automobilu, s jehož vozem následně ujel. Policisté ještě neví, jakým směrem se vydal. "Zatím není jasné, jestli muž prchal do Česka, nebo zda jel do rakouského vnitrozemí," uvedl mluvčí jihočeské policie. "Žádáme lidi, pokud by viděli Citroen C3 s rakouskou značkou, aby nás informovali," dodal.

Rakouská policie uvedla, že auto, se kterým Afghánec prchl, je hnědé barvy. Zveřejnila také podobiznu muže na útěku a varovala, že je ozbrojený.