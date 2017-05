Bratři šli loupit na pálení čarodějnic, převlékli se za Santa Clause. Pořadatelům neutekli

před 40 minutami

Na slavnosti pálení čarodějnic na Zlínsku ukradli dva muži pokladnu se stotisícovou tržbou. Přípravu na loupež rozhodně nepodcenili. "Aby nebyli příliš nápadní, vzali si s sebou čepice a masky Santa Clause. Byli připravení také na to, že by je mohl někdo pronásledovat, proto se vyzbrojili slzným plynem a plynovými pistolemi," řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Bratři ve věku 20 a 23 let měli promyšlený plán. Mladší z bratrů si nasadil masku, vyběhl z lesa, u vstupu ukradl pokladnu a utíkal zpět do lesa, kde na něj čekal sourozenec s autem. Za lupičem ale běželi pořadatelé, které nevystrašily ani výstřely z plynovky. Oba nakonec skončili v poutech a hrozí jim až pět let vězení.

Související články