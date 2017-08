Znalec Doleček dostal podmínku. Hrubě zmanipuloval posudek v Janouškův prospěch, rozhodl soud

před 15 minutami

Praha - Bývalý dopravní znalec Jiří Doleček dostal osmnáctiměsíční podmíněný trest a pokutu 7 tisíc korun za hrubé zkreslení posudku ve prospěch odsouzeného lobbisty Romana Janouška, který před pěti lety srazil ženu autem a ujel. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 2.

Podle soudu se dopustil křivého svědectví. Zároveň se vědomě neseznámil se všemi důkazy, k lékařským závěrům neměl pravomoc a jeho posudek byl hrubě zkreslený. Soud tak potvrdil stanovisko revizního posudku.

V Dolečkově posudku byly podle státního zástupce body, které se vzájemně popírají. "Posudek je velmi stručný a vytrhává z kontextu výpovědi, které se mu hodí, a hlavně nic neanalyzuje," řekl státní zástupce s tím, že výpovědi Doleček ani neověřoval. "Co slovo, to lež," odmítl to obžalovaný.

Obhajoba kritizovala revizní posudek, který byl pro rozhodnutí o Janouškově vině rozhodující. Jeho závěry prý byly v rozporu s fyzikálními zákony. "Posudky jsou účelové," uvedl Dolečkův advokát.

Soud znalce potrestal mírněji, než požadoval státní zástupce - ten navrhoval odnětí svobody a pokutu 50 tisíc.

Doleček potvrdil Janouškovu teorii, že nemohl ženu vidět a pravděpodobně ji nabral zpětným zrcátkem. Podle soudu je jeho posudek účelově zmanipulovaný a opomíjí kamerové záznamy, odposlechy nebo policejní prověrky na místě. Revizní posudek zároveň vyvrátil, že by Janoušek mohl ženu přehlédnout.

Bývalý znalec se ovšem brání tím, že zkreslený byl právě revizní posudek. To ovšem Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, které jej vytvořilo, odmítá s tím, že se na něm podílelo několik různých lidí.

Protichůdné posudky jsou hlavním pilířem kauzy

Janoušek si nechal zpracovat posudky dva, jeden od Dolečka a druhý od společnosti Dekra Automobil. Ani jeden nebyl podle soudu ideální.

Podobně nedostačující byly lékařské posudky z počátku vyšetřování. Posudek lékaře Jaroslava Zvěřiny byl zkritizován za to, že vycházel pouze z lékařských zpráv a lékař Janouška fyzicky vůbec neviděl. Janouškovu verzi popíraly posudky očního lékaře nebo neurologa. Rozhodující byl ale hlavní revizní posudek obžaloby. Na jeho základě byl Janoušek odsouzen.

Opilý Janoušek nejprve naboural do auta řízeného Vietnamkou a ujel. Ta jej dohonila na křižovatce a stoupla si před jeho auto, kde s ním chtěla nehodu řešit. Janoušek několikrát popojel, ženu srazil a odjel. Před soudem se pokusil obhájit tím, že ji neviděl. Tuto teorii právě podpořil i posudek bývalého znalce z oblasti silniční dopravy Jiřího Dolečka.

Po dvou letech a řadě posudků poslal soud Janouška na 4,5 roku do vězení. Kvůli komplikacím po operaci hlavy mu ale soud výkon trestu přerušil. Stále ale není jisté, zda se Janoušek za mříže vůbec vrátí. Soud mu pobyt doma prodloužil již potřetí, tentokrát do 27. listopadu.