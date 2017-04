Janouškův znalec: Posudek mi zadal známý z vojenské prokuratury, s podnikatelem nemám nic společného

AKTUALIZOVÁNO před 23 minutami

Dopravní soudní znalec Jiří Doleček, který vypracoval posudek nehody Romana Janouška, stanul před soudem. Vypověděl, že s vlivným podnikatelem nemá nic společného a případ mu zadal jeho kamarád z vojenské prokuratury, nikoliv Janoušek. Na svých odborných závěrech, které hrají ve prospěch Janouška, trvá. Podle soudu ale bývalý znalec posudek zkreslil, za což mu hrozí až tří roky za mřížemi.

Praha - Bývalý znalec z odvětví silniční dopravy Jiří Doleček u soudu uvedl, že k vypracování posudku v kauze nehody podnikatele Romana Janouška ho při náhodném setkání vyzval bývalý kamarád z dob, kdy Doleček pracoval pro vojenskou prokuraturu. Muže nejmenoval, s Janouškem prý ale nemá nic společného. Čtyřiaosmdesátiletému Dolečkovi hrozí za zkreslení posudku ve prospěch lobbisty až tříleté vězení. Na svých odborných závěrech trvá, Janouškův případ je podle něho justiční omyl.

Doleček posuzoval v hlavním líčení jakožto znalec povolaný obhajobou situaci, při níž Janoušek srazil autem ženu v pražských Nuslích. Potvrdil Janouškovu verzi, podle které řidič ženu neviděl a zřejmě ji jen zachytil zpětným zrcátkem. Toto tvrzení však zcela vyvrátil revizní znalecký posudek a také odposlechy z Janouškova telefonu. Soudce proto chtěl Dolečka prověřit kvůli podezření ze spáchání trestného činu.

"Zcela v rozporu s etikou a s povinnostmi znalce se vědomě neseznámil s kompletním spisovým materiálem," řekl při úterním přednesu obžaloby u Obvodního soudu pro Prahu 2 státní zástupce Ondřej Šťastný.

Podle něj Doleček naprosto pominul kamerové záznamy nehody či policejní prověrky vykonané na místě a navíc v posudku dělal i závěry z odvětví soudního lékařství, což mu vůbec nepříslušelo.

Posudek předložený policií Doleček výslovně označil za technicky nepřijatelný. "Úmyslně prezentoval závěry, které jsou přinejmenším hrubě zkreslené," shrnul žalobce.

Těsně před vrácením znaleckého razítka

Doleček vypověděl, že krátce po svých 80. narozeninách se v březnu 2013 vypravil na pražský městský soud odevzdat znalecké razítko, příslušná úřednice ale byla nemocná. "Tak jsem se vracel domů a u dveří stál můj bývalý kamarád z dob, kdy jsem pracoval pro vojenskou prokuraturu. Oslovil mě, jestli bych se nechtěl podívat na tenhle případ," popsal, jak se dostal k Janouškově kauze. "(Janouškův obhájce) Vít Široký si mě jako znalce nevybral, tomu jsem byl vysloveně vnucen," doplnil.

Janoušek byl stíhaný za pokus o vraždu, justice ho nakonec potrestala 4,5 lety vězení za ublížení na zdraví. Podle Dolečka je rozhodující revizní posudek Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně "vymyšlený od začátku do konce a nemá žádnou logiku". "Trvám na tom, že chodkyně v okamžiku rozjezdu již stála mimo jízdní profil vozidla," zdůraznil dnes a dovolával se fyzikálních zákonů. Předvolaný znalec Aleš Vémola z brněnského ústavu ale zcela odmítl, že by byl revizní posudek zmanipulovaný, a to mimo jiné proto, že se na něm podílelo několik různých lidí. Poukázal na to, že sražená chodkyně sama zakreslila do plánku, že při nehodě stála před Janouškovým autem, nikoliv ze strany.

Doleček svůj posudek zpracovával bez využití počítačových programů. Klíčové pro něj byly stopy na vozidle a způsob poranění chodkyně, kamerové záznamy označil za nepodstatné. Zranění prý konzultoval s ortopedem a praktickým lékařem. Jejich jména odmítl uvést, aby jim nekomplikoval život. Na jméno figuranta, s nímž údajně dělal k nehodě pokusy, si nevzpomněl. Za posudek od advokáta Širokého obdržel 7800 korun, které mu přiznal soud, řekl.

Obžalovaný nesouhlasí s názorem, že dopravní znalec se nemá zabývat poraněním účastníků nehody - podle něj má naopak povinnost sledovat, jak korespondují s ostatními stopami. "Tohle jsem prováděl celý život a myslím, že je to důvod, proč jsem byl vyhledávaným znalcem," podotkl. Posudků prý zpracoval zhruba tisíc a nikdy nebyl trestně stíhaný.

Hlavní líčení bude pokračovat v červnu.

autor: ČTK

