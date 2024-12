Upečení cukroví se letos pořádně prodraží. Spočítali jsme o kolik

Poctivé domácí cukroví vychází letos dráž než loni. Důvodem je vysoký nárůst ceny másla. Jeho kostka se v listopadu podle Českého statistického úřadu prodávala v průměru za více než 60 korun, tedy o 44 procent více než před rokem. A to se významně propsalo do ceny vánoček a dalšího cukroví, spočítala datová redakce Aktuálně.cz. A to i navzdory tomu, že část ostatních surovin meziročně zlevnila.