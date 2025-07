Dovolená na poslední chvíli? Unikátní mapa ukazuje, kde je v Česku volno a levně

Zdroj: Shutterstock, Aktuálně.cz

Česko patří k zemím, které již vloni přepisovaly předcovidové rekordy v návštěvnosti. Také letošní sezona vypadá pro ubytovatele slibně. „Potěšující je i prodlužující se délka pobytu zahraničních návštěvníků. Meziročně stoupl počet přenocování o 2,2 procenta, nejvýrazněji u turistů z Izraele,“ těší Františka Reismüllera, ředitele České centrály cestovního ruchu – agentury CzechTourism.

Ta pro stát sbírá údaje o obsazenosti a cenách ubytovacích zařízení, které jsou jedinečné už svým rozsahem. Jen za období od loňského července do letošního září (obsahují i data o ještě neuskutečněných rezervacích) čítají na milion řádků. U každého ubytovacího zařízení se rozlišuje turistická oblast, počet hvězdiček, termín a délka pobytu a další parametry. Agregace takto rozsáhlého souboru informací vykresluje krajinu českých hotelů, penzionů, motelů, chat i kempů v nevídaném detailu.

Lednice drahá v létě

Kde je draho a plno, uhodne leckdo. Vede Praha s průměrnou cenou 3030 korun za noc pro dva, v těsném závěsu následuje Českokrumlovsko s cenou 2912 korun. Až třetí místo může překvapit, figuruje na něm Lednicko-valtický areál s průměrnou sazbou 2717 korun za dvoulůžkový pokoj. V okolí Pálavy je tak dráž než třeba v Krkonoších, Beskydech, v západočeských lázních i v okolí vodní nádrže Lipno.

Průměrná cena ubytování v jednotlivých turistických regionech 1 500 Kč 3 000 Kč Zlínsko - Luhačovicko Valašsko Třeboňsko Těšínské Slezsko Praha Postřelí Poodří Plzeň a okolí Pardubicko Ostrava a okolí Orlické hory a Podorlicko Opavské Slezsko LVA a Hustopečsko Lužické hory Lipensko Kutnohorsko a Kolínsko Králický Sněžník Kladské pomezí Jizerské hory Jeseníky-východ Chrudimsko - Hlinecko Hradecko Český Krumlov a okolí Českomoravské pomezí České Švýcarsko Česká Kanada Broumovsko Beskydy Střední Morava Kraj blanických rytířů Budějovicko Jeseníky-západ Vysočina west Krušnohoří Koruna Vysočiny Český ráj Novohradsko - Doudlebsko Krkonoše Podkrkonoší - Podzvičinsko Posázaví Toulava Šumava žije Kladensko - Slánsko Západočeské lázně Znojemsko a Podyjí Pálava Třebíčsko Kraj pod Javořicí Tepna Vysočiny Slovácko Kroměřížsko Moravský kras a okolí Brněnsko Plzeň a okolí jihozápad Brdy a Podbrdsko Český les Berounsko Mělnicko - Kokořínsko Pojizeří a Polabí Máchův kraj České Středohoří Dolní Poohří Rakovnicko Rokycansko - Horažďovicko Písecko, Blatensko, Strakonicko, Vodňansko Šumavsko

Průměrná cena: Nejnižší cena: Nejvyšší cena: Zdroj: CzechTourism (data jsou za období červenec 2024 až září 2025)

CzechTourism dlouhodobě usiluje o to, aby se zejména turisté v rámci země rozprostřeli rovnoměrněji, tedy aby Česko neznamenalo jen Prahu, případně Český Krumlov. Podle Reismüllera se to daří. „Skvělým příkladem jsou turisté z Německa, Polska a Nizozemska, kteří stále častěji míří do Krkonoš, na Šumavu, do Jeseníků nebo třeba na Vysočinu a objevují atraktivitu české přírody, lázní nebo venkovské krajiny,“ popisuje šéf domácí turistické centrály. Současným trendem je podle něj aktivní odpočinek.

Kde to jde i za polovic

Přesto zůstávají oblasti, kde lze přinejmenším na ubytování významně ušetřit. Překvapivě to nejsou úplně nejchudší regiony jako třeba východ Jeseníků, ani ty, kde není moc památek či přírodních krás. Levné ubytování s průměrnou cenou kolem 1600 korun za noc totiž nabízí například Český les, dále pak region na sever od Plzně (Toužim, Bezdružice, Žlutice) a celé povodí Ohři včetně královského města Litoměřice. Podobně příznivé ceny nabízejí ubytovatelé na Písecku a Strakonicku.

Ve většině tuzemských regionů nicméně patří přelom července a srpna k těm dražším obdobím, kdy si hotely účtují více než na jaře nebo na podzim. Typickým příkladem je zmíněný Český Krumlov, kde se průměrná cena v srpnu blíží čtyřem tisícovkám, kapacitu ubytování navíc o prázdninách snižuje mezinárodní festival vážné hudby, který láká nejen turisty, ale i hudebníky a tuzemské milovníky kultury. Některé oblasti mají ovšem úplný vrchol sezony jindy. Například v Praze mají ubytovatelé žně na Silvestra, kdy cena za noc pro dva vyskočí nad pět tisíc korun. Na Pálavě žádají nejvíce v době vinobraní, v Krkonoších o jarních prázdninách.

Pozor na obří akce

A pak tu jsou regiony, kde je celý rok relativně levně, a najednou třeba jen na jediný týden cena ubytování vystřelí do výšin. Takovou extrémní sezonnost mají na svědomí velkolepé akce, které přitahují návštěvníky z celého světa. Typickým příkladem je Hradec Králové. Celý rok se tu drží průměrné ceny za dvoulůžkový pokoj okolo dvou tisíc korun za noc. Letos na začátku června však vyskočily na neuvěřitelných 5348 korun. Příčina? Jubilejní třicátý ročník festivalu Rock for People, na kterém vystoupily kapely jako Sex Pistols, Linkin Park nebo třeba Guns N‘ Roses. Show si nenechalo ujít přes padesát tisíc lidí a ubytovatelé v regionu hlásili týdny dopředu vyprodáno.

Podobný ústřel zažila Vysočina na začátku března v době konání Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Kdo hledá levné a nepřeplněné ubytování, měl by se vyhnout také Ostravě v polovině července, kdy se zde koná festival Colours of Ostrava, či Brnu v podobném termínu, kde se jede motocyklová Grand Prix. Mimo tyto kulturní a sportovní svátky přitom obě města patří k cenově dostupným.

Rozhoduje termín

Obecně platí, že obsazenost roste (a klesá) spolu s cenou, takže drahý termín rovná se přeplněný termín. Kdo si chce například užít prázdnějších Krkonoš, měl by do našich nejvyšších hor zavítat na podzim. Praha je zase volnější a levnější v předjaří. Západočeské lázně, Třeboňsko nebo třeba Jeseníky mají nejvíce volných termínů v září.

Průměrná obsazenost ubytování v jednotlivých turistických oblastech 30 % 100 % Krušnohoří Západočeské lázně České Středohoří České Švýcarsko Lužické hory Jizerské hory Krkonoše Broumovsko Český ráj Máchův kraj Mělnicko - Kokořínsko Berounsko Pardubicko Kraj blanických rytířů Novohradsko - Doudlebsko Orlické hory a Podorlicko Ostrava a okolí Poodří Jeseníky-západ Králický Sněžník Kladské pomezí Český Krumlov a okolí Lipensko Šumavsko Třeboňsko Budějovicko Plzeň a okolí Plzeň a okolí jihozápad Český les Postřelí Podkrkonoší - Podzvičinsko Hradecko Pojizeří a Polabí Praha Kladensko - Slánsko Rakovnicko Dolní Poohří LVA a Hustopečsko Těšínské Slezsko Beskydy Valašsko Pálava Znojemsko a Podyjí Česká Kanada Kraj pod Javořicí Šumava žije Rokycansko - Horažďovicko Slovácko Zlínsko - Luhačovicko Kroměřížsko Střední Morava Moravský kras a okolí Brněnsko Koruna Vysočiny Třebíčsko Tepna Vysočiny Toulava Písecko, Blatensko, Strakonicko, Vodňansko Brdy a Podbrdsko Posázaví Kutnohorsko a Kolínsko Vysočina west Chrudimsko - Hlinecko Českomoravské pomezí Jeseníky-východ Opavské Slezsko

Průměrná obsazenost: Nejnižší obsazenost: Nejvyšší obsazenost: Zdroj: CzechTourism (data jsou za období červenec 2024 až září 2025)

A jaký termín je naopak nejvytíženější? Překvapivě to není v zimě ani v létě, nýbrž na začátku května, a to zejména v letech, kdy květnové státní svátky vycházejí na pracovní dny.

Za kvalitu si rádi připlatíme

Zatímco oblíbené termíny zůstávají stále stejné, představy Čechů o ideální dovolené v tuzemsku se mění. „Český turista se mění – dnes více než kdy dřív hledá pobyty blíž přírodě. Roste například obliba glampingu, ekologického ubytování nebo dovolené na venkově. Důležitým trendem je také zájem o netradiční zážitky, autenticitu a odpovědné cestování,“ jmenuje František Reismüller hlavní trendy.

Domácí návštěvníci jsou podle něj také čím dál ochotnější připlatit si za kvalitu. „Letos navíc sledujeme větší zájem o regionální kuchyni. V našem průzkumu 77 procent lidí uvedlo, že při cestování po Česku aspoň občas ochutnává místní speciality,“ uzavírá ředitel CzechTourismu.