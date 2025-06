Průzkum průzkumů: koalice Spolu sílí, naděje hasnou u jiné strany

Bitcoinová kauza měla podle očekávání mnohých politiků i komentátorů srazit preference koalice Spolu. Zatím se však děje pravý opak. Koalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se v průzkumu průzkumů, který sestavuje redakce Aktuálně.cz z volebních modelů renomovaných agentur, podařilo poprvé přesáhnout dvacet procent.

Nejnovější průzkum společnosti STEM provedený pro stanici CNN Prima News byl sledovaný bedlivěji než kterýkoli předchozí. Kvůli překotnému dění v aféře darovaných bitcoinů dokonce autoři rozdělili šetření do dvou vln, takže 70 procent respondentů odpovídalo již v době, kdy kauza vrcholila. Výsledek průzkumu byl překvapivý: koalice Spolu v něm získala 22,3 procenta hlasů, což je její vůbec nejlepší výsledek ze všech 36 letošních průzkumů od agentur STEM, Kantar, Median a NMS.

Propad ještě může přijít

"Kauza zatím nemá negativní vliv na výsledek koalice Spolu," konstatovali výzkumníci STEM. Jedním dechem nicméně dodali, že u závažnějších afér trvá i několik týdnů, než se silněji dostanou do povědomí veřejnosti, a že jasněji bude až koncem června.

V průzkumu průzkumů z dílny Aktuálně.cz má Spolu momentálně 20,1 procenta hlasů. Od vedoucího subjektu - hnutí ANO - jej tak dělí 12,2 procentního bodu, což představuje vůbec nejmenší odstup od letošního ledna.

K mnohem dynamičtějšímu vývoji dochází na nižších patrech žebříčku preferencí. Hnutí SPD - posílené o podporu Svobodných, hnutí PRO a Trikolory - předběhlo dlouhodobě v průzkumech třetí Starosty. Rozdíl je zatím nepatrný (11,2 vs. 11,1 procentního bodu), avšak vzhledem k číslům z posledních průzkumů lze očekávat, že v nejbližších týdnech naroste. V přepočtu na poslanecké mandáty nemusí desetina procenta hrát žádnou roli, ostatně ANO před čtyřmi lety získalo o jedno křeslo více než vítězné Spolu.

Osudově chybějící promile

Na hranici pěti procent ovšem byť jedno promile hraje zcela zásadní roli. V říjnu se o tom budou moci přesvědčit Motoristé, kteří se během posledních dvou měsíců propadli z 5,9 na kritických 4,9 procenta. Nepomohlo ani to, že se jejich čestný prezident Filip Turek po měsících váhání rozhodl, že se zapojí do volebního boje jako lídr kandidátky ve Středočeském kraji. Byly to totiž především jeho skandály, jež podle politologů pokles preferencí Motoristů způsobily. Protestní voliči se proto stále houfněji přimykají k SPD.

Budoucí Poslanecká sněmovna tak nejspíš nebude tak pestrá, jak to ještě nedávno vypadalo. Z devíti křesel, které doposud průzkum průzkumů Aktuálně.cz rezervoval pro Motoristy, by měla tři připadnout ANO, po dvou by mohla získat koalice Spolu a SPD. Odpadnutí konkurenta může kvůli specifikům přepočtu hlasů na mandáty nejvíc těšit Piráty. Momentálně jim model přisuzuje dvanáct křesel, o třetinu více než před týdnem.

Pro Andreje Babiše, kterého sázkové kanceláře jednoznačně favorizují coby příštího premiéra, se nicméně vyhlídky příliš nemění. Většinový kabinet bez angažování ODS či Starostů bude moci sestavit pouze s SPD. Podpora komunisty vedeného hnutí Stačilo! mu sama o sobě k ničemu nebude, předpovídá průzkum průzkumů.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.

Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: