Průzkum průzkumů: Když dva padají, dva rostou. Spolu pomalu míří k důležité hranici

Pokud budou stávající trendy v přelivech voličské přízně pokračovat, nebude pro Motoristy v nové Poslanecké sněmovně vzešlé z podzimních voleb místo. Průzkum průzkumů připravovaný redakcí Aktuálně.cz na základě výsledků třiceti volebních modelů renomovaných agentur ukazuje ještě jeden jev: tenčí se rozdíl mezi koalicí Spolu a jejím největším soupeřem, hnutím ANO.

Až do dubna, kdy čestný předseda Motoristů Filip Turek zveřejnil kontroverzní fotografii s více než dvousetkilometrovou rychlostí na tachometru, průzkumy jeho straně předpovídaly, že se na podzim probojuje do parlamentu. Podle některých by ve volbách Motoristé dokonce mohli porazit Piráty i SPD a podílet se na sestavování nové vlády. Nyní se však zdá, že úspěchem bude, pokud Motoristé vůbec překročí pět procent.

V průzkumu průzkumů, který průběžně sestavuje datová redakce Aktuálně.cz na základě všech letos zveřejněných volebních modelů čtyř renomovaných agentur, se už Motoristé propadli pod komunistické hnutí Stačilo! na 5,4 procenta hlasů. Čtyři z pěti nejnovějších volebních modelů mu věští ještě hubenější výsledek pod kritickou hranicí.

Když dva padají, dva rostou

Průzkumům nadále vévodí hnutí ANO, kterému se podařilo zmírnit pokles preferencí a aktuálně by bralo 32,7 procenta hlasů. Daří se i druhému v pořadí, koalici Spolu tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Na konci února jí průzkum průzkumů přisuzoval 17,8 procenta hlasů, nyní v něm má 19,6 procenta. Volební modely, podle kterých se jí podaří překonat 20 procent, jsou v posledních týdnech stále častější.

Její současný koaliční partner - Starostové a nezávislí - naopak mírně ztrácí. V průzkumu průzkumů má nyní strana s čerstvě potvrzeným předsedou Vítem Rakušanem v čele 11,1 procenta hlasů. To je o šest desetin méně než její letošní maximum. Bronzovou pozici Starostů čím dál silněji ohrožuje SPD, na jejíchž kandidátkách budou figurovat i politici Svobodných, Trikolory a hnutí PRO. V současnosti má v průzkumu průzkumů již 10,2 procenta hlasů.

Taktizování nejmenších

Poslední dvě strany, které mají reálnou šanci probojovat se do sněmovny, mají podporu ustálenou. Piráti na 6,3 procenta hlasů a komunisty vedené hnutí Stačilo! na 5,6 procenta hlasů. Další v pořadí, sociální demokraty, by volilo méně než tři procenta hlasujících. Hnutí Přísaha by v případě, že by se volby konaly dnes, získalo 2,1 procenta hlasů, Zelení 1,8 procenta.

Ani hlasy pro malé strany nakonec nemusí přijít vniveč, jako se to stalo milionu hlasů v minulých parlamentních volbách. Stejně tak, jako se subjekty na levém okraji politického spektra seskupily pod značku Stačilo! a strany na protějším břehu pod značku SPD, se spekuluje o kandidatuře politiků SOCDEM pod hlavičkou ANO. Zelení se rozhodli pro alianci s Piráty, čekají pouze na výsledek jejich vnitrostranického hlasování. Pouze Přísaha Roberta Šlachty zůstala po rozkolu s Motoristy sama.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar. Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím má větší počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

