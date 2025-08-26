Průzkum průzkumů: SPD začala klesat, černým koněm voleb se stává někdo jiný

Pro SPD Tomia Okamury a tři další menší subjekty, jejíž politici figurují na stejné kandidátní listině, je varovný zejména náhlý pokles preferencí u agentury STEM. V předminulém volebním modelu STEM měla SPD 13,2 procenta, v minulém 12,1 procenta a v tom nejnovějším dokonce už jen 11 procent hlasů. To je podobně rychlý sešup, jako byl prudký nárůst preferencí, kterého SPD dosáhla na jaře po uzavření spojenectví se Svobodnými, Trikolórou a stranou PRO.
Průzkum průzkumů z dílny Aktuálně.cz ovšem do svých výpočtů zahrnuje i starší průzkumy (byť s citelně nižší váhou) a volební modely čtyř dalších agentur. Agentura NMS, která SPD tradičně přisuzuje větší oblíbenost (v červnovém modelu jí přiřkla dokonce 16,7 procenta) než ostatní výzkumníci, dala ve svém posledním modelu projektu Tomia Okamury 14,6 procenta. A i díky tomu je zatím pokles SPD v průzkumu průzkumů malý, z 12,8 procenta na začátku srpna na aktuálních 12,6 procenta. Je to ovšem zlom nejvýraznějšího trendu za uplynulý půlrok.
Nejslabší už nejsou malí
Pokud by oslabování SPD pokračovalo i v dalších týdnech, mohlo by mít zásadní dopad na povolení matematiku. V tuto chvíli totiž přisuzuje průzkum průzkumů případné koalici ANO a SPD celkem 103 poslanců. Ztráta každé desetiny procentního bodu preferencí může ve výsledku znamenat ztrátu poslaneckého křesla a tím i hrozbu, že nejpravděpodobnější povolební aliance nebude mít ve sněmovně většinu.
Okamurova vyjednávací pozice ovšem může utrpět i v případě, že se SPD podaří zastavit momentální propad. Bude mít sice více mandátů než čtvrtí Starostové, jenže o patro níž zčerstva posilují další v pořadí - Piráti a hnutí Stačilo!. Piráti spolupracující se Zelenými v průzkumu průzkumů navýšili očekávaný zisk z červnových 6,3 procenta na aktuálních 7,6 procenta. Hnutí Stačilo! obsahující kromě komunistů také sociální demokraty mělo ještě na začátku července 5,4 procenta, nyní má 6,3 procenta hlasů. A poslední volební modely dávají oběma subjektům naději na ještě lepší výsledek.
Dva rybáři, jeden rybník
Hnutí Stačilo pod vedením "Vidláka" Daniela Sterzika navíc loví ve stejném rybníku antisystémových, protestních voličů jako SPD. "Voliči se přesouvají mezi ANO, SPD a Stačilo!," komentoval nejnovější čísla ředitel STEM Martin Buchtík.
Rovnice, podle nichž se přepočítávají hlasy na poslanecké mandáty v tuzemském volebním systému, štědře odměňují strany, kterým se podaří odlepit od pětiprocentní hranice. Například v roce 2017 získali Starostové za 5,2 procenta hlasů pouze šest poslanců, zatímco křesťanští demokraté měli se ziskem 5,8 procenta deset poslanců a sociální demokratů s výsledkem 7,3 procenta získali patnáct křesel. Průzkum průzkumů nyní Pirátům přisuzuje 17 křesel a Sterzikovým lidem deset. V součtu je to o tři více než před měsícem. Právě Sterzikovo hnutí se tak může stát černým koněm těchto voleb, který bude rozhodovat o tom, zda se Andreji Babišovi podaří sestavit většinovou vládu.
Jak model počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané "poll of polls", tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů. Čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.
Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
