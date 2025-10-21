Máte férový nájem? Cenové mapy ukazují, kolik za podobný byt platí ostatní

Na úvod jedna dobrá zpráva pro ty, kteří nebydlí ve vlastním: nájemné v Česku roste pomaleji než pořizovací ceny rezidenčních nemovitostí. Podle údajů Eurostatu se průměrný nájem za posledních 15 let zvýšil o necelých 63 procent, zatímco ceny bytů od roku 2010 do současnosti vzrostly o plných 155 procent.
Nůžky se rozevírají
To znamená, že pokud se dal před 15 let nějaký byt koupit za tři miliony korun nebo pronajmout za 10 tisíc korun měsíčně, dnes by tentýž byt stál 7,65 milionu korun, zatímco jeho měsíční nájem by se zvýšil "jen" na 16 300 korun. Měsíční splátka 80procentní hypotéky na 25 let s pětiprocentním úrokem by u tohoto modelového bytu v roce 2010 činila 14 tisíc korun, v současnosti je to více než 35 700 korun.
Nájemníci jsou tedy dnes oproti vlastníkům v podstatně lepší pozici než v minulosti a investoři už nemohou počítat s tím, že jim nájemné pokryje splátky hypotéky.
Cenové mapy, které na základě vyhlášky z prosince 2024 letos začalo vydávat ministerstvo financí každé čtvrtletí, ukazují na propastné rozdíly mezi jednotlivými regiony, obcemi i městskými částmi. Například u nejpopulárnější kategorie 2+1/kk nejsou nejvyšší ceny v centru Prahy, ale na její periferii, v Třebonicích. Zde se totiž nachází konečná metra B Zličín, nákupní centra a také omezená nabídka pronájmů bytů v novostavbách. Medián ceny nájmu (neboli střední hodnota, to znamená, že polovina nájmů je levnějších a polovina dražších) za 55metrový byt zde přesahuje 20 tisíc korun měsíčně. V Radotíně, kde rychlou dopravu do centra zajišťuje vlak, je to o 6000 korun méně.
Na periferii za třetinu
Ještě výrazněji lze ušetřit mimo Prahu. Nejlevnější pronájmy dvoupokojových bytů jsou k mání na Sokolovsku, na Karvinsku, v Orlové, na Osoblažsku, v okolí Moravského Berouna či ve Šluknovském výběžku. Za měsíčním pobyt v modelovém bytě v těchto lokalitách pronajímatelé chtějí pouhých 6000 korun, někdy i méně.
Nejdražšími regiony mimo metropoli jsou další velká města v čele s Brnem (cca 16 tisíc korun za 2+1/kk). V ostatních krajských městech se nájmy dvoupokojových bytů pohybují okolo 12 tisíc korun, výjimkou jsou Karlovy Vary, Ostrava a Ústí nad Labem, kde je to jen přibližně 10 tisíc korun.
Nájem je jen začátek
Třetím nejdražším městem po Praze a Brně je Mladá Boleslav, ve které hledají ubytování stálí i sezonní zaměstnanci automobilky. Oblast, ve které medián nájmu 55metrového bytu přesahuje 15 tisíc korun, zasahuje i okolní obce a vyrovná se okolí Prahy.
Ještě dráž vyjde pronájem horských apartmánů v Krkonoších. Ve Špindlerově Mlýně se medián nájemného blíží 17,5 tisíce korun.
V praxi jsou ovšem celkové náklady na bydlení vyšší a rozdíly mezi regiony menší. K samotnému nájmu je totiž nutné připočítat náklady, jejichž výše je bez ohledu na lokalitu obdobná. Tvoří je energie - vytápění, dodávka a ohřev vody, elektřina - a služby, od osvětlení společných prostor přes provoz výtahu, úklid, svoz odpadu až po televizní a rozhlasové poplatky či paušál za internetové připojení. Pronajímatel naopak po nájemci nesmí vyžadovat žádné poplatky za správu, údržbu, opravy a modernizaci domu, odměnu správce ani pojištění nemovitosti.