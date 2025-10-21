Datavize

Máte férový nájem? Cenové mapy ukazují, kolik za podobný byt platí ostatní

Michal Janko Michal Janko
před 38 minutami
Ceny bytů v Česku opět rostou, přitom hypotéky jsou kvůli vysokým sazbám a přísným podmínkám dostupné stále menšímu okruhu zájemců. Řešením je nájemní bydlení. Ale za kolik, abyste neprohloupili, ať už jste nájemník nebo pronajímatel? Pomohou interaktivní cenové mapy, které na základě údajů ministerstva financí připravila datová redakce Aktuálně.cz.
Foto: Michal Janko, archiv BYX

Na úvod jedna dobrá zpráva pro ty, kteří nebydlí ve vlastním: nájemné v Česku roste pomaleji než pořizovací ceny rezidenčních nemovitostí. Podle údajů Eurostatu se průměrný nájem za posledních 15 let zvýšil o necelých 63 procent, zatímco ceny bytů od roku 2010 do současnosti vzrostly o plných 155 procent.

Nůžky se rozevírají

To znamená, že pokud se dal před 15 let nějaký byt koupit za tři miliony korun nebo pronajmout za 10 tisíc korun měsíčně, dnes by tentýž byt stál 7,65 milionu korun, zatímco jeho měsíční nájem by se zvýšil "jen" na 16 300 korun. Měsíční splátka 80procentní hypotéky na 25 let s pětiprocentním úrokem by u tohoto modelového bytu v roce 2010 činila 14 tisíc korun, v současnosti je to více než 35 700 korun.

Nájemníci jsou tedy dnes oproti vlastníkům v podstatně lepší pozici než v minulosti a investoři už nemohou počítat s tím, že jim nájemné pokryje splátky hypotéky.

Cenové mapy, které na základě vyhlášky z prosince 2024 letos začalo vydávat ministerstvo financí každé čtvrtletí, ukazují na propastné rozdíly mezi jednotlivými regiony, obcemi i městskými částmi. Například u nejpopulárnější kategorie 2+1/kk nejsou nejvyšší ceny v centru Prahy, ale na její periferii, v Třebonicích. Zde se totiž nachází konečná metra B Zličín, nákupní centra a také omezená nabídka pronájmů bytů v novostavbách. Medián ceny nájmu (neboli střední hodnota, to znamená, že polovina nájmů je levnějších a polovina dražších) za 55metrový byt zde přesahuje 20 tisíc korun měsíčně. V Radotíně, kde rychlou dopravu do centra zajišťuje vlak, je to o 6000 korun méně.

Na periferii za třetinu

Ještě výrazněji lze ušetřit mimo Prahu. Nejlevnější pronájmy dvoupokojových bytů jsou k mání na Sokolovsku, na Karvinsku, v Orlové, na Osoblažsku, v okolí Moravského Berouna či ve Šluknovském výběžku. Za měsíčním pobyt v modelovém bytě v těchto lokalitách pronajímatelé chtějí pouhých 6000 korun, někdy i méně.

Nejdražšími regiony mimo metropoli jsou další velká města v čele s Brnem (cca 16 tisíc korun za 2+1/kk). V ostatních krajských městech se nájmy dvoupokojových bytů pohybují okolo 12 tisíc korun, výjimkou jsou Karlovy Vary, Ostrava a Ústí nad Labem, kde je to jen přibližně 10 tisíc korun.

Nájem je jen začátek

Třetím nejdražším městem po Praze a Brně je Mladá Boleslav, ve které hledají ubytování stálí i sezonní zaměstnanci automobilky. Oblast, ve které medián nájmu 55metrového bytu přesahuje 15 tisíc korun, zasahuje i okolní obce a vyrovná se okolí Prahy.

Ještě dráž vyjde pronájem horských apartmánů v Krkonoších. Ve Špindlerově Mlýně se medián nájemného blíží 17,5 tisíce korun.

V praxi jsou ovšem celkové náklady na bydlení vyšší a rozdíly mezi regiony menší. K samotnému nájmu je totiž nutné připočítat náklady, jejichž výše je bez ohledu na lokalitu obdobná. Tvoří je energie - vytápění, dodávka a ohřev vody, elektřina - a služby, od osvětlení společných prostor přes provoz výtahu, úklid, svoz odpadu až po televizní a rozhlasové poplatky či paušál za internetové připojení. Pronajímatel naopak po nájemci nesmí vyžadovat žádné poplatky za správu, údržbu, opravy a modernizaci domu, odměnu správce ani pojištění nemovitosti.

 
Mohlo by vás zajímat

Rekordní počet žen. Necelá polovina nových tváří. Proklikejte si všechny poslance

Rekordní počet žen. Necelá polovina nových tváří. Proklikejte si všechny poslance
Infografika

ANO dobylo i velká města. Spolu vedle Prahy a okolí zbyla jen jediná bašta

ANO dobylo i velká města. Spolu vedle Prahy a okolí zbyla jen jediná bašta

Kde je bída, tam je Babišovo. Proměny povolební krajiny v pěti výmluvných mapách

Kde je bída, tam je Babišovo. Proměny povolební krajiny v pěti výmluvných mapách

Mladičká skokanka, Babišovy periferie i pád matadorů. Nejzajímavější čísla voleb

Mladičká skokanka, Babišovy periferie i pád matadorů. Nejzajímavější čísla voleb
Datavize Aktuálně.cz Obsah nájem cenová mapa Praha pronájem bytu pronájem nájemníci ekonomika domácí Přehled zpráv

Právě se děje

před 5 minutami
Puklá helma i otevřená rána, pak zmizela. Otec Dahlmeierové popsal hledání těla dcery

Puklá helma i otevřená rána, pak zmizela. Otec Dahlmeierové popsal hledání těla dcery

Andreas Dahlmeier, otec slavné biatlonistky, popsal, co se 28. července na stěně hory Laila Peak odehrálo.
před 6 minutami
Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Buffalem, jeden ze dvou gólů mu dal Kulich

Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Buffalem, jeden ze dvou gólů mu dal Kulich

Z výhry se v pondělním programu radoval radoval také brankář Daniel Vladař jenž pomohl Philadelphii k výhře 5:2 nad Seattlem 21 zákroky.
před 8 minutami
Takhle to skončit nemělo. Zdroje od Zelenského popsaly bod zlomu při schůzi s Trumpem
0:30

Takhle to skončit nemělo. Zdroje od Zelenského popsaly bod zlomu při schůzi s Trumpem

Podle dvou zdrojů, které mají bezprostřední informace o situaci, stál právě telefonát za tím, že setkání ve Washingtonu dopadlo tak, jak dopadlo.
před 18 minutami
Štěstí na 24 metrech čtverečních. Svůj domek by prý nevyměnila ani za výhru v loterii
Přehled

Štěstí na 24 metrech čtverečních. Svůj domek by prý nevyměnila ani za výhru v loterii

Vstupte do světa, kde je každý detail promyšlený, každý centimetr má své opodstatnění — a kde méně znamená více.
před 28 minutami
Jak je to s pravidlem dvaceti vteřin. Opravdu za něj dostanete v Německu pokutu?

Jak je to s pravidlem dvaceti vteřin. Opravdu za něj dostanete v Německu pokutu?

Internet zaplavila informace, že Němci vybírají pokutu za dlouhou jízdu v levém jízdním pruhu. Ve skutečnosti řeší "20 vteřin" docela jiný problém.
před 38 minutami
Miluj svoji umělou inteligenci! Sci-fi Tron: Ares dokáže naštvat i fascinovat zároveň
2:24

Miluj svoji umělou inteligenci! Sci-fi Tron: Ares dokáže naštvat i fascinovat zároveň

Pokračování série Tron je apokalyptickou vizí světa prorostlého AI a bezskrupulózními technobarony. V hlavní roli Jared Leto.
před 38 minutami
Máte férový nájem? Cenové mapy ukazují, kolik za podobný byt platí ostatní

Máte férový nájem? Cenové mapy ukazují, kolik za podobný byt platí ostatní

Jak nastavit nájem, abyste neprohloupili, ať už jste nájemník nebo pronajímatel? Podívejte se na cenové mapy sestavené z dat ministerstva financí.
Další zprávy