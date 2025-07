Divák vjel před sprintující jezdce Tour de France. Schytal úder, jemuž tleská svět

V cíli rovinatých etap sprintují cyklisté na věhlasné Tour de France rychlostí kolem 70 km/h. Tu, která letos končila ve městě Valence, narušil ve finiši senzacechtivý amatérský cyklista. Na to, jak skončil jeho nezodpovědný čin, ale do smrti nezapomene.

Sedmnáctá etapa letošní Tour de France se dojížděla za deště, peleton řítící se plnou rychlostí byl necelé dva kilometry od cíle. V tu chvíli se jednatřicetiletý muž z Montélimaru rozhodl provést hloupost, která mohla ohrozit lidské životy. Zhruba půl kilometru před páskou nasedl na kolo s tím, že dojede do cíle před profesionály první.

Aby zvěčnil svůj pokus, nechal se natočit na video. "Jede se opravdu naplno a on (v tu chvíli eventuální vítěz etapy) si myslí, že protne cílovou pásku jako první. Neví, že hned za bariérou, 450 metrů od cíle, je chlap, který závod vyhraje," prohlásil při sledování závodu na mobilu. Když to dopověděl, přelezl s kolem bariéru a vyrazil k cíli.

Před závodníky jezdí v každé etapě policejní vůz, který nabádá diváky k zodpovědnému chování. Ten šílence v dresu týmu Decathlon-AG2R La Mondiale a falešným číslem sedm pronásledoval.

U cíle na něho už také čekal Stéphane Boury, který má na starosti bezpečnost cílových úseků. Ten už v jedné z minulých etap přehodil za uši propalestinského aktivistu, který běžel po cílové rovince přesně v době, kdy na ní cyklisté spurtovali.

Boury muže na kole nejdříve udeřil do zad. Sprintujícího narušitele nakonec tvrdým úderem do obličeje srazil k zemi strážník. Ze záběrů je patrné, že náraz o asfalt byl drsný. Muž se chytil za ruku a začal se svíjet. Z cílové rovinky ho odtáhli a poslali do policejní vazby.

Video se začalo šířit na sociálních sítích, kde jejich uživatele v drtivé většině oceňovali zásah policisty a kritizovali chování amatérského cyklisty. Etapu nakonec vyhrál italský cyklista Jonathan Milan, který se vyhnul hromadnému pádu zhruba kilometr před cílem.

Tvrdý náraz a dopad jako v ragby. Pomatenec, který ohrozil cyklisty, skončil ve vazbě. (Celý článek s videem zde)