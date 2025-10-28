Co když chci doběhnout autobus? Slováci zavádí pokuty za příliš rychlou chůzi

Podle autora novely, poslance vládní strany Směr-sociální demokracie Ĺubomíra Vážného, jde o reakci na stále častější kolize na chodnících. Cílem je zvýšit bezpečnost chodců a zabránit jejich srážkám například s lidmi jedoucími na koloběžkách. Šestikilometrový limit bude platit pro pěší i pro kola, koloběžky či bruslaře.
TA3 podotýká, že podle odborníků lidé běžně chodí rychlostí čtyři až pět kilometrů v hodině, takže omezení na šest kilometrů odpovídá přirozenému tempu chodců. Návrh novely ovšem vyvolal diskuzi na sociálních sítích ohledně měření rychlosti chůze radarem. Lidé se například ptali, zda je radar přistihne při činu, když se budou snažit doběhnout autobus.
Zakažte radši elektrokoloběžky
Výhrady k nově schváleným pravidlům mělo slovenské ministerstvo vnitra, podle kterého by spíše než stanovovat rychlostní limit na chodnících bylo vhodnější zakázat na ně vjezd například elektrokoloběžkám.
Novou právní úpravu kritizovalo také občanské sdružení Cyklokoalícia, podle kterého toto opatření "vyhání děti na silnici a bezpečnosti chodců nepomůže", uvádí TA3.
Nicméně zastánci novely připomínají, že řidiči aut nedokážou včas zastavit, když někdo nečekaně vběhne na přechod pro chodce.