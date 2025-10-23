Auto

Největší nešvar, který ničí silnice. Většina zkontrolovaných kamionů je přetížených

Eva Srpová Eva Srpová
před 1 hodinou
Za první tři měsíce svého fungování odhalila Inspekce silniční dopravy stovky řidičů a dopravců, kteří porušovali pravidla. Kontroly ukázaly přetížené kamiony, jízdy bez přestávky i manipulace s tachografy a emisními systémy. Celkem inspektoři zjistili téměř 1200 přestupků a rozdali pokuty za více než patnáct milionů korun.
Inspekce silniční dopravy (INSID) během prvních tří měsíců svého fungování zjistila na českých silnicích a dálnicích 1188 přestupků. Nejčastěji šlo o nedodržování povinných přestávek a dob řízení, přetížená vozidla a porušování zákazu jízd o víkendech a státních svátcích.

Od července do září inspektoři zkontrolovali 4726 nákladních vozidel a autobusů, při čemž uložili 836 pokut a 459 kaucí v celkové výši 15,1 milionu korun.

Podle údajů INSID se nejvíce závad objevilo při kontrolách hmotnosti vozidel (64 %) a víkendového zákazu jízd (62 %). Často se jednalo o zahraniční řidiče, kteří v neděli pokračovali v jízdě navzdory zákazu.

Při technických kontrolách se nejčastěji odhalovaly opotřebované pneumatiky a závady brzd, u přepravy nebezpečných látek pak špatně upevněný náklad. Ve 244 případech inspektoři zakázali další jízdu, především kvůli přetížení nebo překročení povolených rozměrů vozidel.

Závažná porušení se týkala i dodržování doby řízení a odpočinku. Řidiči jeli bez vložené karty, na cizí kartu nebo překračovali dobu řízení i o více než dvě hodiny. Objevily se také extrémní případy, kdy řidiči strávili za volantem přes 20 hodin bez předepsaného odpočinku.

Inspektoři odhalili i zásahy do tachografů, v jednom případě šlo o úpravu snímače pohybu, který záměrně zkresloval záznam o jízdě. Výjimkou nejsou ani situace, kdy řidiči tachografy neumějí správně používat.

V terénu se inspektoři setkali i s technickými zásahy do emisních systémů. Některá vozidla byla vybavena zařízením, které simulovalo funkci systému AdBlue a zcela ho vyřadilo z provozu. Vůz v takovém případě vypouští z výfuku nebezpečné emise oxidů dusíku.

Inspektoři narazili také na soupravy přetížené o 15 tun nebo na vozidla delší o 40 procent, než dovolují předpisy. V několika případech řidiči provozovali dopravu bez platné licence či povolení.

Podle metodika inspekce Josefa Matěje mají přestupky různé příčiny. Část vzniká pod tlakem na výkon nebo nereálné termíny, jiná porušení jsou vědomým obcházením předpisů. "Řidiči i dopravní firmy se někdy snaží získat neoprávněnou výhodu nebo prostě spoléhají na to, že je nikdo nezkontroluje," uvedl.

Od července do září inspektoři kontrolovali přibližně stejný počet českých a zahraničních dopravců. Češi tvořili 49 procent, cizinci 51 procent kontrol.

Nejčastěji pokutovaní byli dopravci z Polska, Slovenska a Rumunska. Nejvíce závad se pak objevilo u firem z Rumunska, Německa, Bulharska, Slovinska a Chorvatska.

 
