Zkuste si být na chvíli politikem. Nová hra ukazuje krutou realitu soužití ve městě

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 3 hodinami
Zapomeňte na bezstarostné budování měst z her jako SimCity. Novinka Microlandia nabízí krutě realistický pohled na správu města, kde se řeší nezaměstnanost, nedostatek bytů i úmrtnost obyvatel.
Microlandia, kterou si každý může vyzkoušet ZDE, je strategická simulace, která se snaží co nejvěrněji napodobit chod reálného města. Hráč v ní neplní roli všemocného stavitele, ale starosty, který musí rozhodovat o rozpočtu, infrastruktuře i sociální politice. Každé rozhodnutí má dopady - pokud chybí nemocnice, lidé umírají; když není bydlení, rostou ceny nájmů; špatná doprava zase vede k propouštění a krachům firem.

Tvůrci využívají skutečná ekonomická a demografická data, mimo jiné z databází Světové banky a amerického Úřadu práce. Cílem není jen zábava, ale i vzdělávání: ukázat, jak komplexní je správa města a jak málo stačí k tomu, aby se systém zhroutil. Hra se tak odklání od klasických "stavěcích" simulátorů a přibližuje se spíš realistickému experimentu, který zkoumá dopady jednotlivých rozhodnutí na společnost.

Microlandia zaujala právě svou drsností - neodměňuje bezhlavé budování, ale dlouhodobé plánování a schopnost zvládat problémy. Autoři navíc plánují další rozšiřování o environmentální prvky, například klimatické změny nebo energetické krize. Pro hráče, kteří chtějí pochopit, jak složité je řídit skutečné město, jde o výzvu i nečekaně aktuální komentář k realitě dneška.

 
