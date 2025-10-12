Zkuste si být na chvíli politikem. Nová hra ukazuje krutou realitu soužití ve městě

Microlandia, kterou si každý může vyzkoušet ZDE, je strategická simulace, která se snaží co nejvěrněji napodobit chod reálného města. Hráč v ní neplní roli všemocného stavitele, ale starosty, který musí rozhodovat o rozpočtu, infrastruktuře i sociální politice. Každé rozhodnutí má dopady - pokud chybí nemocnice, lidé umírají; když není bydlení, rostou ceny nájmů; špatná doprava zase vede k propouštění a krachům firem.
Tvůrci využívají skutečná ekonomická a demografická data, mimo jiné z databází Světové banky a amerického Úřadu práce. Cílem není jen zábava, ale i vzdělávání: ukázat, jak komplexní je správa města a jak málo stačí k tomu, aby se systém zhroutil. Hra se tak odklání od klasických "stavěcích" simulátorů a přibližuje se spíš realistickému experimentu, který zkoumá dopady jednotlivých rozhodnutí na společnost.
Microlandia zaujala právě svou drsností - neodměňuje bezhlavé budování, ale dlouhodobé plánování a schopnost zvládat problémy. Autoři navíc plánují další rozšiřování o environmentální prvky, například klimatické změny nebo energetické krize. Pro hráče, kteří chtějí pochopit, jak složité je řídit skutečné město, jde o výzvu i nečekaně aktuální komentář k realitě dneška.