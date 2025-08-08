Zemřel astronaut James Lovell, kapitán letu Apollo 13, jemuž hrozila katastrofa

"Jimův charakter a neochvějná odvaha pomohly naší zemi dosáhnout Měsíce a proměnily potenciální tragédii v úspěch, z něhož jsme si odnesli obrovské množství poznatků," uvedla NASA. "Truchlíme kvůli jeho úmrtí, i když zároveň oslavujeme jeho úspěchy," dodala agentura.
Lovell zemřel ve městě Lake Forest v americkém státě Illinois. O příčině úmrtí se AP nezmiňuje.
Připomíná ale misi, která Lovella proslavila. V dubnu roku 1970 se měl stát pátým člověkem, který se projde po povrchu Měsíce, ale Apollu 13 zhruba 320 000 kilometrů od Země explodovala nádrž kyslíku. "Houstone, měli jsme problém," vzkázal tehdy Lovell řídícímu středisku slavnou větu, kterou zřejmě většina lidí zná v Hanksově verzi jako "Houstone, máme problém".
NASA se rychle rozhodla misi zrušit, a jediným cílem pak bylo astronauty zachránit. Lovell později vzpomínal, že z lodě začal unikat kyslík "a my neměli řešení, jak se dostat domů". "Věděli jsme, že máme velké, velké problémy," podotkl také.
Astronauti, mezi nimiž vedle Lovella byli také Jack Swigert a Fred Haise, pak strávili čtyři chladné, temné dni namačkaní v lunárním modulu, než se jim a stovkám inženýrů NASA podařilo přijít na to, jak se vrátit na Zem.
"Tím, že s chladnou hlavou vyřešili problémy pod největším možným tlakem, se astronauti i pozemní tým stali hrdiny," podotýká AP.