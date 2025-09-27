Zahraničí

"Zatkněte Asada." Syrská justice pase po bývalém vůdci kvůli vraždám a mučení

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Syrská justice vydala zatykač na svrženého prezidenta Bašára Asada. Bývalý dlouholetý syrský vůdce, který se ukrývá v Rusku, čelí obvinění z vraždy a mučení, informovala agentura DPA s odvoláním na syrskou agenturu Sana. Zatykač mimo jiné umožňuje pátrání Interpolu.
Bašár Asad (archivní snímek).
Bašár Asad (archivní snímek). | Foto: Reuters

Zatykač vydaly syrské úřady kvůli brutálnímu zásahu bezpečnostních sil proti pokojným protestům v roce 2011 v provincii Dará, považované za kolébku povstání proti Asadovi. V březnu 2011 tam vypukly první masové demonstrace po zatčení mladých lidí, kteří na zdi své školy nastříkali graffiti kritizující vládu.

Bezpečnostní síly tyto protesty nemilosrdně potlačily, což vedlo k povstání části obyvatelstva a následné občanské válce, která si vyžádala stovky tisíc mrtvých a způsobila obrovské škody. Statisíce dalších lidí skončily ve vězení, kde bylo mnoho z nich mučeno nebo zemřelo. Kvůli občanské válce ze Sýrie uprchly miliony lidí a další miliony byly kvůli bojům vnitřně vysídleny.

Na Asada vydala nedávno zatykač také Francie kvůli obvinění ze spoluúčasti na zločinech proti lidskosti a válečných zločinech. Francouzské soudy ho obvinily ze zodpovědnosti za použití chemických zbraní v oblasti Ghúta, při kterém zahynuly stovky lidí.

Asad, který vládl v Sýrii více než 20 let, uprchl v prosinci loňského roku do Ruska poté, co povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara. Tím skončilo více než 50 let autoritářské vlády rodiny Asadů.

Zemi s přibližně 23 miliony obyvatel nyní vede přechodná vláda, v níž Šara působí jako prozatímní prezident. Nové vedení Sýrie se snaží o sblížení s ostatními státy a mezinárodní komunitou. Tento týden byl Šara první hlavou Sýrie od roku 1967, která promluvila k Valnému shromáždění OSN.

 
Mohlo by vás zajímat

"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

"Bylo by lepší, aby vyhrál Babiš." Slovenský prezident má pár vzkazů pro Prahu

"Bylo by lepší, aby vyhrál Babiš." Slovenský prezident má pár vzkazů pro Prahu

Moldavsko vyloučilo z nedělních voleb další proruskou stranu

Moldavsko vyloučilo z nedělních voleb další proruskou stranu

"Nesestřelili jsme je." Dánsko hlásí nový incident s drony nad vojenským letištěm

"Nesestřelili jsme je." Dánsko hlásí nový incident s drony nad vojenským letištěm
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Sýrie Bašár Asad zatykač interpol Syrské vládní síly

Právě se děje

Aktualizováno před 17 minutami
Česká jízda pokračuje. Menšík vyzrál na nepříjemného soupeře, Nosková se pomstila
2:29

Česká jízda pokračuje. Menšík vyzrál na nepříjemného soupeře, Nosková se pomstila

Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu vítězstvím 6:3, 6:2 ve 2. kole nad domácí Číňankou Wang Si-jü.
Aktualizováno před 17 minutami
Kvíz: Čapek, nebo Mornštajnová? Vyzkoušejte si, jak se vyznáte v české literatuře
Infografika

Kvíz: Čapek, nebo Mornštajnová? Vyzkoušejte si, jak se vyznáte v české literatuře

Náš lehce záludný kvíz ověří vaši znalost literárních klasiků, poetických básní, žánrově různorodých románů, ale i cen Magnesia Litera. 
před 34 minutami
"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

Americký prezident Donald Trump schválil vyslání jednotek do města Portland na severozápadě Spojených států.
před 47 minutami
Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti

Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti

Bohemians doma remizovali s Olomoucí 2:2.
před 1 hodinou
Když trakař jede na řízky se salátem. Fanoušci pražských S podnikli bizarní výpravu

Když trakař jede na řízky se salátem. Fanoušci pražských S podnikli bizarní výpravu

Bizarní výpravu na slavné derby pražských S podnikli přesně před šedesáti lety dva fotbaloví nadšenci.
před 1 hodinou
"Zatkněte Asada." Syrská justice pase po bývalém vůdci kvůli vraždám a mučení

"Zatkněte Asada." Syrská justice pase po bývalém vůdci kvůli vraždám a mučení

Zatykač vydaly syrské úřady kvůli brutálnímu zásahu bezpečnostních sil proti pokojným protestům v roce 2011 v provincii Dará.
před 1 hodinou
"Bylo by lepší, aby vyhrál Babiš." Slovenský prezident má pár vzkazů pro Prahu

"Bylo by lepší, aby vyhrál Babiš." Slovenský prezident má pár vzkazů pro Prahu

Hlava Slovenska Peter Pellegrini v rozhlasovém diskusním pořadu tvrdil, že Slovensko je zneužíváno v české předvolební kampani.
Další zprávy