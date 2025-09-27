"Zatkněte Asada." Syrská justice pase po bývalém vůdci kvůli vraždám a mučení

Zatykač vydaly syrské úřady kvůli brutálnímu zásahu bezpečnostních sil proti pokojným protestům v roce 2011 v provincii Dará, považované za kolébku povstání proti Asadovi. V březnu 2011 tam vypukly první masové demonstrace po zatčení mladých lidí, kteří na zdi své školy nastříkali graffiti kritizující vládu.
Bezpečnostní síly tyto protesty nemilosrdně potlačily, což vedlo k povstání části obyvatelstva a následné občanské válce, která si vyžádala stovky tisíc mrtvých a způsobila obrovské škody. Statisíce dalších lidí skončily ve vězení, kde bylo mnoho z nich mučeno nebo zemřelo. Kvůli občanské válce ze Sýrie uprchly miliony lidí a další miliony byly kvůli bojům vnitřně vysídleny.
Na Asada vydala nedávno zatykač také Francie kvůli obvinění ze spoluúčasti na zločinech proti lidskosti a válečných zločinech. Francouzské soudy ho obvinily ze zodpovědnosti za použití chemických zbraní v oblasti Ghúta, při kterém zahynuly stovky lidí.
Asad, který vládl v Sýrii více než 20 let, uprchl v prosinci loňského roku do Ruska poté, co povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara. Tím skončilo více než 50 let autoritářské vlády rodiny Asadů.
Zemi s přibližně 23 miliony obyvatel nyní vede přechodná vláda, v níž Šara působí jako prozatímní prezident. Nové vedení Sýrie se snaží o sblížení s ostatními státy a mezinárodní komunitou. Tento týden byl Šara první hlavou Sýrie od roku 1967, která promluvila k Valnému shromáždění OSN.