Výbor zveřejnil tisíce stran o Epsteinovi. Mají jen odpoutat pozornost, míní kritic

před 24 minutami
Republikány ovládaný výbor americké Sněmovny reprezentantů zveřejnil v úterý více než 33 tisíc stran dokumentů týkajících se případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Vedení strany se tímto krokem snaží zastavit snahu dvojice poslanců o vyvolání hlasování o návrhu, na jehož základě by ministerstvo spravedlnosti muselo zveřejnit veškeré neutajené dokumenty z Epsteinova případu.
Aktivisty vyvěšený plakát zobrazující prezidenta Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina poblíž amerického velvyslanectví v Londýně
Aktivisty vyvěšený plakát zobrazující prezidenta Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina poblíž amerického velvyslanectví v Londýně | Foto: AP Photo/Thomas Krych

Případ finančníka Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, v němž čekal na proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek, způsobil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v posledních týdnech potíže. Podle červencového průzkumu agentury Ipsos se většina Američanů i většina Trumpových podporovatelů domnívá, že vláda tají podrobnosti případu, píše Reuters. Mnozí se ptají, kdo všechno byl do zneužívání dívek zapleten.

Republikánský poslanec Thomas Massie a demokratický poslanec Ro Khanna žádají, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo všechny neutajené dokumenty, kterými disponuje, včetně dokumentů Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson označil jejich požadavek vzhledem k aktuálnímu zveřejnění dokumentů za zbytečný.

"Kradl mi mladé ženy z mého resortu." Trump promluvil o kauze Epstein

Donald Trump a Jeffrey Epstein together v roce 1992

Demokratický poslanec Jim McGovern nicméně na síti X uvedl, že téměř všechny výborem pro dohled zveřejněné dokumenty byly zveřejněny již v minulosti, a republikánské představitele obvinil, že se jen snaží odpoutat pozornost od skutečného zveřejnění dosud neznámých dokumentů.

Trump v minulosti o případu šířil konspirační teorie, když naznačoval, že Epstein nemusel spáchat sebevraždu. Epstein byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství s Epsteinem ukončil před mnoha lety a že o zločinech, pro které byl finančník vyšetřován, nevěděl.

 
před 14 minutami
před 18 minutami
Aktualizováno před 18 minutami
před 24 minutami
před 31 minutami
Aktualizováno před 46 minutami
Aktualizováno před 52 minutami
