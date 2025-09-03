Výbor zveřejnil tisíce stran o Epsteinovi. Mají jen odpoutat pozornost, míní kritic

Případ finančníka Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, v němž čekal na proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek, způsobil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v posledních týdnech potíže. Podle červencového průzkumu agentury Ipsos se většina Američanů i většina Trumpových podporovatelů domnívá, že vláda tají podrobnosti případu, píše Reuters. Mnozí se ptají, kdo všechno byl do zneužívání dívek zapleten.
Republikánský poslanec Thomas Massie a demokratický poslanec Ro Khanna žádají, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo všechny neutajené dokumenty, kterými disponuje, včetně dokumentů Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson označil jejich požadavek vzhledem k aktuálnímu zveřejnění dokumentů za zbytečný.
Demokratický poslanec Jim McGovern nicméně na síti X uvedl, že téměř všechny výborem pro dohled zveřejněné dokumenty byly zveřejněny již v minulosti, a republikánské představitele obvinil, že se jen snaží odpoutat pozornost od skutečného zveřejnění dosud neznámých dokumentů.
Trump v minulosti o případu šířil konspirační teorie, když naznačoval, že Epstein nemusel spáchat sebevraždu. Epstein byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství s Epsteinem ukončil před mnoha lety a že o zločinech, pro které byl finančník vyšetřován, nevěděl.