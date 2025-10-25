Zahraničí

Video: Demolice chladicích věží někdejší jaderné elektrárny provázely emoce

Na 30 tisíc lidí přihlíželo demolici dvou chladicích věží někdejší jaderné elektrárny Gundremmingen v jižní části Německa, která byla na konci roku 2021 trvale odstavena.
Momentka z demolice dvou chladicích věží někdejší jaderné elektrárny Gundremmingen.
Momentka z demolice dvou chladicích věží někdejší jaderné elektrárny Gundremmingen. | Foto: x.com/AMoehnl

Obě 160 metrů vysoké věže experti odpálili v poledne ve zhruba patnáctivteřinovém odstupu. Během několika vteřin se pak 56 tisíc tun železobetonu kompletně zhroutilo do sebe, jak ukazují videa zveřejněná na sociálních sítích.

Mezi desítkami tisíc přihlížejících, pro něž úřady zablokovaly některé úseky silnic poblíž, aby zde lidé mohli zaparkovat a vše sledovat, byli podle policie především lidé z Bavorska a sousedního Bádenska-Württemberska. Jeden z diváků podle DPA náladu krátce před odpalem přirovnal k párty.

Starosta bavorského Gundremmingenu ale vyjádřil přesvědčení, že s demolicí obou symbolů jaderné elektrárny "přicházíme o kousek domova". Na okraji uzavřené oblasti okolo chladicích věží někteří lidé také demonstrovali za další využívání jaderné energie, od níž se Německo začalo v roce 2011 odklánět. Poslední jadernou elektrárnu pak odpojilo od sítě v dubnu 2023.

V Gundremmingenu byla v roce 1966 první německá jaderná elektrárna připojena k síti, bloky B a C, pro něž byla určená dvojice chladicích věží, byly dostavěny v roce 1984. Přestavba areálu je nyní plánována až do 30. let. Stát zde nakonec má třeba největší bateriové úložiště v Německu s kapacitou přibližně 700 megawatthodin (MWh) či solární park o rozloze 55 hektarů.

 
