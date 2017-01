Ve Varšavě postaví mrakodrap, který má být nejvyšší v EU. Bude měřit 310 metrů

před 58 minutami

V polském hlavním městě Varšavě se začne stavět mrakodrap Varso Tower, který se pravděpodobně stane nejvyšší budovou v Evropské unii, až ji v příštích několika letech opustí Velká Británie. Má dosáhnout výšky 310 metrů a bude mít 53 pater. Dokončen by měl být v roce 2020. Do té doby a do samotného Brexitu zůstává ale nejvyšší budovou EU londýnský The Shard.

Varšava – Až Velká Británie odejde z Evropské unie, Polsko získá jedno "architektonické" prvenství. Zřejmě se bude pyšnit nejvyšší budovou Evropské unie.

Mrakodrap s názvem Varso Tower, který vznikne v centru Varšavy, bude mít 53 pater a jeho nejvyšší bod bude ležet 310 metrů nad zemí. Stavbu "věže" tento týden oznámila developerská firma HB Reavis, dokončit ji plánuje v roce 2020.

Tou dobou už by neměla být Velká Británie v Evropské unii. Londýnský mrakodrap The Shard, který se svou výškou vyrovná varšavskému Varso Tower, tedy o titul "nejvyšší budova v EU" naopak přijde.

Nová výšková budova vyroste na dosud nevyužívaném pozemku nedaleko Paláce kultury a vědy, který vznikl ve stylu socialistického realismu v 50. letech minulého století, když se po válce Varšava přestavovala. Právě palác je nyní se svými 237 metry nejvyšší budovou v Polsku.

Ve Varso Tower bude 140 tisíc metrů čtverečních pro kanceláře nadnárodních společností i začínajících start-upů.

Ve výšce 230 metrů turisté najdou jednu z nejvyšších evropských vyhlídkových teras, ze které budou moci obdivovat krásy polské metropole. Okolo 46. patra pak bude i restaurace.

Nový polský mrakodrap navrhli britští architekti ze studia Foster & Partners. "Věříme, že Varso Tower zaujme jedinečné místo ve varšavském panoramatu," řekl architekt Grant Brooke, kterého citoval server Dezeen.com.

Vedle budovy pak vznikne i několik menších věží. Na jejich střeše má vyrůst zelený trávník, kam si budou moci zaměstnanci v mrakodrapu zajít třeba odpočinout.

Nejvyšší mrakodrapy se stavějí v Asii

V rámci celé Evropy ale bude polská stavba až čtvrtá nejvyšší. První tři příčky stále patří moskevským výškovým budovám, kterými jsou Věž federace (vysoká 450 metrů), Oko (354 metrů) a Mercury City Tower (339 metrů).

Celosvětově nejvyšší stavby se nicméně nacházejí v Asii. Vůbec nejvyšší je Burdž Chalífa v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, která měří 828 metrů.

Na druhém místě je Shanghai Tower v Číně (vysoká 632 metrů) a na třetím Abrádž Al-Bajt v saúdskoarabské Mekce (601 metrů). V první desítce je celkem pět mrakodrapů z Číny.

Navíc během letošního roku bude dostavěna řada zcela nových mrakodrapů. Server TheSpaces.com nedávno zveřejnil desítku těch nejvyšších, jejichž otevření se očekává v následujících měsících. Nejčastěji se na seznamu opět objevuje Čína, která má v této desítce hned šest staveb. Ty zbývající jsou v ruském Petrohradu, vietnamském Ho Či Minově Městě, Dubaji a indické Bombaji.

autor: Hana Vařáková