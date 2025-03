Nenávidí USA, Izrael, chtějí vítězství islámu. Kdo jsou Húsíové, jež bombarduje Trump

Kdo jsou Húsíové

Jemenští Húsíové jsou, ve zkratce řečeno, povstaleckou skupinou, která od roku 2014 bojuje v občanské válce v Jemenu, současně ale představují i organizaci s protizápadním a protiiazrelským zaměřením. Hnutí vzniklo na konci devadesátých let v rámci šíitské sekty Zajdíja a zprvu hájilo zájmy kmenů a šíitských muslimů ze severu země. K radikalizaci hnutí vedla zejména americká invaze do Iráku v roce 2003, kterou podpořila tehdejší jemenská vláda. To se Húsíům nelíbilo a označovali to mimo jiné za podporu nepřátelských imperialistů.