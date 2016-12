V Kambodži zatkli pět cizinců, prý včetně Češky, kvůli drogám

před 1 hodinou

Phnompenh - Kambodžská policie v úterý zadržela pět cizinců, které obvinila, že v zemi nelegálně vyráběli drogy. Mezi zadrženými je údajně i česká občanka, napsal kambodžský list Khmer Times. Podle jeho informací byla zadržená skupina převezena do věznice v provincii Preahseihanu. Zadrženým je od 26 do 52 let a vedle Češky jde o občany Ukrajiny, Finska, Ruska a Spojených států. List uvádí i jejich jména, která ovšem vypadají zkomoleně. Policie o víkendu v provinční metropoli Sihanoukvillu podnikla razii ve dvou domech, které patřily jednomu ze zadržených, a našla v nich vybavení na výrobu drog. Podle vyšetřovatelů skupina vyráběla především extázi.

autor: ČTK