před 21 minutami

Japonsko se snaží vypořádat se stárnoucí populací pomocí technologického pokroku. V pečovatelských domech, které se potýkají s nedostatkem specializovaného personálu, využívají pomoc robotů. Do roku 2025 chce japonská vláda roboty nahradit 380 tisíc chybějících pracovníků. Navíc si slibuje, že v budoucnu by mohla roboty vyvážet třeba i do Evropy. Japonci vnímají roboty v pozitivním světle. Často se objevují v médiích jako užitečné a vesměs přátelské stroje.

autor: Zahraničí | před 21 minutami