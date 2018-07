V Belgii se na prázdném hřišti odpálil muž. Nechtěl nikoho zabít, řekl místostarosta

Asi šedesátiletý muž se odpálil před devátou hodinou ranní v městské části Stembert na hřišti, které využívá k hraní fotbalu místní amatérské mužstvo.

Brusel - Uprostřed prázdného fotbalového hřiště ve městě Verviers na východě Belgie se v úterý odpálil zhruba šedesátiletý muž. Podle zástupce starostky města šlo zřejmě o sebevraždu. Že by se jednalo o teroristický útok, je podle něj i policie nepravděpodobné. Informovala o tom agentura AFP.

"Nemyslíme si, že to byl teroristický čin," řekl zástupce starostky Hasan Aydin, podle kterého policie považuje za pravděpodobnou verzi, že šlo o sebevraždu. "Nechtěl nikoho zabít, to by šel na jiné místo v jinou dobu," dodal Aydin.

Asi šedesátiletý muž, který měl podle Aydina "evropské rysy", se odpálil před devátou hodinou ranní v městské části Stembert na hřišti, které využívá k hraní fotbalu místní amatérské mužstvo. Identitu mrtvého policie nezveřejnila, podle belgického tisku ale následně prohledala nedaleký dům bývalého profesionálního vojáka.

"V klidu kráčel do středu hřiště," řekl svědek události listu La Meuse. Uprostřed hracího pole se pak podle něj muž zastavil a odpálil. Použil k tomu nejspíš granát.

Belgická policie se má stále na pozoru kvůli nebezpečí teroristických útoků. V březnu 2016 islamisté zabili na bruselském letišti Zaventem a ve stanici metra Maalbeek 32 lidí.

Zkušenost s islamisty má i samotné město Verviers. V lednu 2015, krátce po atentátu na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo, tu provedla policie razii, při které byli dva radikálové zabiti a další zatčen. Islamistická buňka z Verviers byla v kontaktu s Abdelhamidem Abaaoudem, který je považován za hlavního strůjce atentátů v Paříži z roku 2015. Při útocích zahynulo 130 lidí.