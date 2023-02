"Začalo to," dozvěděl se Zelenskyj. Jak Ukrajinci za 72 hodin rozmetali Putinův plán

Lidé se schovávali dny i noci v metru, které bylo jediným bezpečným místech Charkova. Třetí den po začátku invaze se do města probojovala ruská jednotka 2. brigády Útvaru speciálního určení (Specnaz). Část ní ukrajinští vojáci zlikvidovali v budově školy, další se probili z obklíčení a uprchli z Charkova. Pokus ruských vojáků dostat se do města tak nevyšel.

Symbolem destrukce města se stal 16. března nálet na mariupolské divadlo, ve kterém se skrývaly stovky lidí. Desetitisíce obyvatel Mariupolu okupanti zavlekli do Ruska nebo do takzvaných filtračních táborů.

Cherson

Vítěz bitvy: Ukrajina

Trvání: 24. února – 11. listopadu 2022

Do Chersonské oblasti vpadli ruští vojáci z Krymu hned 24. února. Dostali se na Antonivský most přes řeku Dněpr a Cherson plně ovládli 2. března. Bylo to vůbec první velké město, které jim padlo do rukou.

Ukrajinská armáda pak zadržela další ruský postup na západ ve směru na Mykolajiv a mnohokrát ostřelovala letiště Čornobajivka, kde měli Rusové letouny a helikoptéry. V Chersonu příslušníci ukrajinského odboje útočili na ruská kontrolní stanoviště a na kolaboranty, které okupanti dosadili do vedení města.

Dlouho očekávaná ukrajinská ofenziva s cílem Cherson znovu dobýt začala 29. srpna. Zpočátku postupovala pomalu, ale v říjnu už Ukrajinci začali osvobozovat vesnice v Chersonské oblasti a informátoři z města hlásili ruské přípravy na stažení.

11. listopadu poslední ruští vojáci opustili město a vyhodili za sebou do vzduchu Antonivský most. Nad Chersonem znovu zavlála ukrajinská vlajka.