Reportáž: Rusové z Mariupolu pomalu vysávají život. Beznaděj a smrt jsou všude

Leží na hromadě s desítkami ostatních, tady v hromadném hrobě na předměstí. Muž přikrytý světlemodrou plachtou, zatíženou kameny z vydrolené krajnice. Žena zabalená do červeno-zlatého prostěradla, s kotníky úhledně svázanými pruhem bílé látky. Dělníci shazují těla, jak jen rychle to jde, neboť čím kratší dobu stráví venku, tím budou mít vyšší šanci na vlastní přežití.

Během téměř tří týdnů od počátku ruské invaze byli dva novináři agentury Associated Press jedinými zástupci zahraničních médií v Mariupolu a přinášeli svědectví o pádu města do chaosu a zoufalství. Město nyní obklíčili ruští vojáci, kteří z něj pomalu, s každým výstřelem, vysávají život.

Kolem holčičky se shlukli lékaři a sestry, jedna jí píchla injekci. Další aplikovala šoky defibrilátorem. Lékař v modrém operačním úboru do ní vháněl kyslík. Podíval se přímo do kamery novináře z AP, který měl povoleno být uvnitř, a zanadával.

To se začalo měnit 27. února, kdy sanitka do městské nemocnice dovezla bezvládnou holčičku, které nebylo ještě ani šest. Bledý obličej, hnědé vlásky stažené gumičkou a pyžamové kalhoty zakrvácené po ruském ostřelování.

První dny invaze připadaly mnohým obyvatelům krutě povědomé. Asi sto tisíc lidí tehdy odešlo, dokud se ještě dalo, tvrdí místostarosta Serhij Orlov. Většina však zůstala. Mysleli si, že dokážou přečkat to, co přijde, nebo že se případně později vydají na západ jako mnozí jiní.

Když začalo být jasné, že žádná úniková cesta neexistuje, nálada města se změnila. Pulty obchodů s potravinami se zakrátko vyprázdnily. Obyvatelé Mariupolu se v noci krčili v podzemních krytech a ve dne vyráželi ven urvat, co se dalo, a pak zase spěchali zpátky do podzemí.

Čtvrtého března dopravili na příjem další dítě – batole Kirilla, kterého do hlavičky zasáhl šrapnel. Maminka a nevlastní tatínek jej zabalili do deky. Doufali v nejlepší, jenže pak si prošli tím nejhorším.

Šestého března se lidé obrátili proti sobě, jak už se to ve chvílích hlubokého zoufalství stává. Na jedné ulici s potemnělými obchody lidé rozbíjeli výlohy, vypáčili kovové mříže a brali, co se dalo.

Tato muka se Putinovi hodí do jeho záměrů. Obléhání je vojenská taktika, kterou zpopularizoval středověk. Jejím cílem je zlomit obyvatele hladověním a násilím a umožnit útočníkům předejít ztrátám vojáků při vstupu do nepřátelského města. Místo toho pomalu a bolestivě umírají civilisté.

Devátého března už jen zvuk ruských stíhaček v Mariupolu přiměl obyvatele, aby se s křikem rozběhli do úkrytů – kamkoli, kde by se mohli schovat před leteckým útokem. Věděli, že nálet určitě nastane, i když netušili, kam přesně střely dopadnou.

Reportéři agentury AP v Mariupolu, kteří útok natočili a nafotili, neviděli nic, co by nasvědčovalo, že by se porodnice využívala jako něco jiného než jako porodnice. Nic také nenaznačuje, že by Višegirskajaová, ukrajinská kosmetická blogerka z Mariupolu, byla někdo jiný než jednoduše pacientka. Narození Veroniky dosvědčuje těhotenství, které matka pečlivě dokumentovala na Instagramu, včetně postu, na němž má na sobě puntíkované pyžamo.

Dva dny po narození Veroniky čtyři ruské tanky označené písmenem Z zaujaly pozice poblíž porodnice, kde se Veronika se svou matkou zotavovaly. Novinář AP byl přítomen ve skupině zdravotnických pracovníků, kteří se dostali pod palbu ostřelovačů a z nichž jeden byl zasažen do stehna.

Okna se třásla a chodby lemovali lidé, kteří neměli kam jinam jít. Anastasia Erašová s pláčem a třesem držela v náručí spící dítě. Bomby právě zabily její další dítě i dítě jejího bratra. Vlasy měla Erašová obalené zaschlou krví.

„Nevím, kam utéct,“ vyhrkla skrze pláč a její utrpení s každým vzlykem sílilo. „Kdo nám vrátí děti? Kdo?“

Začátkem minulého týdne budovu úplně ovládly ruské jednotky, zadržují uvnitř lékaře i pacienty a využívají ji jako základnu, tvrdí jeden tamní lékař i místní úřady.

Místostarosta Orlov předpovídá, že brzo bude ještě hůř. Většina města zůstává v pasti.

„Naši obránci budou bojovat do poslední kulky,“ řekl. „Ale lidé umírají bez jídla a bez vody a v následujících několika dnech budeme podle mě počítat mrtvé na stovky a tisíce.“