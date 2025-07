Tisíce lidí slaví v thajské zoo narozeniny populární samičky hrošíka. Přijeli i z USA

Tisíce nadšených fanoušků se ve čtvrtek nahrnuly do thajské zoologické zahrady Khao Kheow Open Zoo, aby oslavily první narozeniny samičky hrošíka liberijského, která se stala miláčkem sociálních sítí. Zoologická zahrada se rozhodla slavit narozeniny samičky jménem Moo Deng čtyři dny a vyhlásila, že pro děti mladší 12 let je vstup zdarma. Napsala to v pátek agentura AP.

Mnoho fanoušků Moo Deng do zoologické zahrady, která leží asi dvě hodiny jízdy od Bangkoku, zamířilo ze všech částí světa. Je mezi nimi například i Molly Swindallová, která na oslavu přiletěla z New Yorku. "Mám ji hrozně ráda, a tak jsem si řekla - mám tři nebo čtyři dny volno, tak bych si mohla zaletět do Thajska," řekla Swindallová agentuře AP. "Můžu tady být jen asi 30 hodin, ale to stačí, abych se mohla jet podívat na Moo Deng." Související Smutný osud kosatek. Za lepší život Wikie a Keijo bojuje i hvězda seriálu Star Trek Do čtvrtečního odpoledne dosáhl počet návštěvníků 12 000, řekl ředitel zoo Narongwit Čodčoj. Navzdory hluku, který vydávali lidé snažící se upoutat její pozornost, vypadala Moo Deng naprosto klidná a užívala si koupel v rybníčku ve svém výběhu. Ošetřovatelé jí k němu donesli narozeninový dort vytvořený z široké škály ovoce a zeleniny a návštěvníci samičce hrošíka zazpívali "Happy birthday". "Moo Deng je moje šťastná pilulka, moje energetická pilulka, moje léčivá pilulka. Je to můj vitamín!" řekla Thea Chavezová, která přiletěla z Houstonu v Texasu. Další z fanynek Jennifer Tangová přiletěla z Malajsie. "Díky ní jsem šťastná. Kdykoli jsem v práci vystresovaná, podívám se na fotky Moo Deng," řekla agentuře AP. "Takže všichni v kanceláři vědí, že jsem tady… nechali mě, abych si vzala týden volno," dodala. Samička hrošíka liberijského se od svého loňského narození stala miláčkem nejen v Thajsku, ale díky sociálním sítím si našla fanoušky po celém světě. Díky ní značně stoupla návštěvnost v její domácí zoo a na slávě Moo Deng vydělává řada firem - od výrobců suvenýrů až po značky kosmetiky. Související Obrazem: Srdce stepi znovu tluče. Divocí koně Převalského se z pražské zoo vrací domů 10 fotografií U příležitosti jejích prvních narozenin uspořádala zoo on-line aukci jejích fotografií, otisků nohy či nádoby na jídlo, aby získala peníze na péči o zvířata, která chová. V aukci se také dražila čest v podobě sponzorování narozeninového dortu pro Moo Deng. Výsledná částka se vyšplhala na 100 000 bátů (asi 65 000 Kč). Za popularitu vděčí Moo Deng hlavně svému ošetřovateli Attchaponovi Nundímu, který začal dávat na internet rozkošná videa ze života malé samičky - jak se kroutí, když ji chce vykoupat, jak ho kouše, když si chce hrát, a jak slastně zavírá oči, když ji drbe na bříšku. Zoo s rozlohou 800 hektarů chová více než 2000 zvířat a vede také několik chovných programů pro ohrožené druhy, jako je hrošík liberijský. Jak napovídá jeho jméno, pochází tento druh trpasličího hrocha ze západní Afriky a ohrožuje ho pytláctví i ztráta přirozeného životního prostředí. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) řadí hrošíky liberijské mezi ohrožené druhy. Odborníci odhadují, že jich ve volné přírodě zbývá jen 2000 až 3000 jedinců. V České republice je chová Safari Park Dvůr Králové, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Jihlava či Zoo Plzeň. Video: Zoo Praha připravila některým ledním mědvědům led k ochlazení, nabízí zlevněné vstupné 2:37 Zoo Praha připravila některým ledním mědvědům led k ochlazení, nabízí zlevněné vstupné | Video: Reuters